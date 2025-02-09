Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей
Страны Балтии присоединились к европейской энергосистеме после выхода из БРЭЛЛ
Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, написал латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х.
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"Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей", — заявил он.
Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании-операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.
В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
Утром в субботу были отключены последняя воздушная линия (ВЛ) 330 кВ, связывающая ОЭС Белоруссии с энергосистемами стран Балтии, и семь ВЛ и кабельно-воздушных линий 330 кВ между ОЭС Северо-Запада и энергосистемами стран Балтии, включая три линии в энергосистеме Калининградской области. Также были отключены три ВЛ 110 кВ в Калининградской энергосистеме. Таким образом, магистральная сетевая инфраструктура, соединявшая страны Балтии с ЕЭС России и составлявшая часть построенного в ЕЭС СССР электрического кольца БРЭЛЛ, перестала функционировать.
В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) ранее сообщили, что выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области.