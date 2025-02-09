https://ria.ru/20250209/pribaltika-1998270252.html

Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей

Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей - РИА Новости, 09.02.2025

Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей

Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, написал латвийский... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T15:49:00+03:00

2025-02-09T15:49:00+03:00

2025-02-09T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, написал латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х. "Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей", — заявил он. Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании-операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей. В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).Утром в субботу были отключены последняя воздушная линия (ВЛ) 330 кВ, связывающая ОЭС Белоруссии с энергосистемами стран Балтии, и семь ВЛ и кабельно-воздушных линий 330 кВ между ОЭС Северо-Запада и энергосистемами стран Балтии, включая три линии в энергосистеме Калининградской области. Также были отключены три ВЛ 110 кВ в Калининградской энергосистеме. Таким образом, магистральная сетевая инфраструктура, соединявшая страны Балтии с ЕЭС России и составлявшая часть построенного в ЕЭС СССР электрического кольца БРЭЛЛ, перестала функционировать.В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) ранее сообщили, что выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области.

https://ria.ru/20250208/brell-1998123972.html

https://ria.ru/20250208/brell-1998151255.html

https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html

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в мире, литва, латвия, эстония, эдгар ринкевич