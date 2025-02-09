Рейтинг@Mail.ru
Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 09.02.2025 (обновлено: 16:10 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/pribaltika-1998270252.html
Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей
Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей - РИА Новости, 09.02.2025
Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей
Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, написал латвийский... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:49:00+03:00
2025-02-09T16:10:00+03:00
в мире
литва
латвия
эстония
эдгар ринкевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, написал латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х. "Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей", — заявил он. Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании-операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей. В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).Утром в субботу были отключены последняя воздушная линия (ВЛ) 330 кВ, связывающая ОЭС Белоруссии с энергосистемами стран Балтии, и семь ВЛ и кабельно-воздушных линий 330 кВ между ОЭС Северо-Запада и энергосистемами стран Балтии, включая три линии в энергосистеме Калининградской области. Также были отключены три ВЛ 110 кВ в Калининградской энергосистеме. Таким образом, магистральная сетевая инфраструктура, соединявшая страны Балтии с ЕЭС России и составлявшая часть построенного в ЕЭС СССР электрического кольца БРЭЛЛ, перестала функционировать.В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) ранее сообщили, что выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области.
https://ria.ru/20250208/brell-1998123972.html
https://ria.ru/20250208/brell-1998151255.html
https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html
литва
латвия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_c7373904c9f02839ee2a1d178e01bf9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, латвия, эстония, эдгар ринкевич
В мире, Литва, Латвия, Эстония, Эдгар Ринкевич
Страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей

Страны Балтии присоединились к европейской энергосистеме после выхода из БРЭЛЛ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, написал латвийский президент Эдгар Ринкевич в соцсети Х.
«
"Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей", — заявил он.
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Минск отчитался о работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ
Вчера, 11:37
Как сообщал литовский оператор Litgrid, компании-операторы всех трех стран Балтии в воскресенье перед присоединением к европейской системе проводили испытания автономного режима работы электросетей.
В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
На Западе одной фразой отреагировали на отключение Прибалтики от БРЭЛЛ
Вчера, 16:22
Утром в субботу были отключены последняя воздушная линия (ВЛ) 330 кВ, связывающая ОЭС Белоруссии с энергосистемами стран Балтии, и семь ВЛ и кабельно-воздушных линий 330 кВ между ОЭС Северо-Запада и энергосистемами стран Балтии, включая три линии в энергосистеме Калининградской области. Также были отключены три ВЛ 110 кВ в Калининградской энергосистеме. Таким образом, магистральная сетевая инфраструктура, соединявшая страны Балтии с ЕЭС России и составлявшая часть построенного в ЕЭС СССР электрического кольца БРЭЛЛ, перестала функционировать.
В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) ранее сообщили, что выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
ЕС предупредили о последствиях из-за отключения Прибалтики от БРЭЛЛ
Вчера, 14:38
 
В миреЛитваЛатвияЭстонияЭдгар Ринкевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала