https://ria.ru/20250209/pozhar-1998279066.html
В Мытищах при пожаре в доме погибли два человека
В Мытищах при пожаре в доме погибли два человека - РИА Новости, 09.02.2025
В Мытищах при пожаре в доме погибли два человека
Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в жилом доме в подмосковных Мытищах, в результате которого погибли два человека, сообщает прокуратура РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:19:00+03:00
2025-02-09T17:19:00+03:00
2025-02-09T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в жилом доме в подмосковных Мытищах, в результате которого погибли два человека, сообщает прокуратура Московской области.По данным надзорного ведомства, в воскресенье около 12.00 мск в одной из квартир, расположенной на пятом этаже жилого дома на улице Водоводная в деревне Афанасово, произошло возгорание. В результате пожара погибли девочка 2021 года рождения и ее 62-летняя бабушка. Глава семьи госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, его жена и ещё одна дочь не пострадали."Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы, добавило ведомство.
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998194637.html
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), россия, пожар
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Россия, Пожар
В Мытищах при пожаре в доме погибли два человека
В Мытищах при пожаре в доме погибли два человека, один госпитализирован