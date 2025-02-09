https://ria.ru/20250209/postuplenie-1795992750.html
Как поступить без ЕГЭ в 2025 году: способы и нюансы
Куда поступить без ЕГЭ после 11 класса 2025: ВУЗ, колледж, дистанционное обучение
Как поступить без ЕГЭ в 2025 году: способы и нюансы
В некоторых случаях выпускники 11 класса могут поступить в ВУЗ для получения высшего образования на очной или заочной основе по результатам сдачи только двух... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:18:00+03:00
2025-02-09T17:18:00+03:00
2025-02-09T17:18:00+03:00
единый государственный экзамен (егэ)
образование
образование - общество
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
министерство образования рф
приемная кампания в вузы
социальный навигатор
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В некоторых случаях выпускники 11 класса могут поступить в ВУЗ для получения высшего образования на очной или заочной основе по результатам сдачи только двух обязательных предметов единого госэкзамена. О том, как после учебы в колледже поступить в институт или университет, и куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году, — в материале РИА Новости.Куда поступить без ЕГЭЕГЭ (единый государственный экзамен) - одна из форм государственной итоговой аттестации, в рамках которой выпускники показывают свои знания предметов школьной программы. Это важный инструмент образовательного процесса. Он позволяет сделать общий срез знаний учеников, облегчает возможность поступления в вузы и дает возможность подать документы сразу в несколько выбранных учебных заведений. Чем выше балл, тем больше шансов у выпускника поступить на бюджетное отделение в престижный университет.ВузПо словам начальника управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадима Диких, после 11 класса есть возможность поступить в университет на общих основаниях. Это касается особой категории лиц, которые имеют право сдать только внутренние вступительные испытания. Как отметила методолог образовательных программ ЕГЭLand Анна Иванова, к таким категориям относятся:● абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья. Они могут вместо ЕГЭ пройти внутренние вступительные испытания;● иностранцы. Для иностранных граждан проводятся общеобразовательные вступительные испытания, совпадающие с предметами ЕГЭ. Если гражданин другой страны претендует на бюджет, он обязан сдать такое же количество предметов, сколько и российский выпускник. Если нет - один или два профильных экзамена;● выпускники колледжей и техникумов. Могут поступить в вуз на основе внутренних вступительных испытаний, если учебное заведение такие проводит;● выпускники вузов, которые хотят получить второе высшее образование. Высшее учебное заведение само решает, какие вступительные испытания в этом случае проводить: в объеме школьной программы или профильные;● студенты, переводящиеся из другого вуза. Так, с низкими баллами ЕГЭ можно поступить сначала в один университет, а после первой сессии попробовать перевестись в желаемый вуз;● дети-сироты чаще всего могут по выбору сдавать ЕГЭ или внутренние вступительные испытания;● учащиеся отдельных школ из приграничных с Украиной регионов: Курской, Брянской, Белгородской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.КолледжЭксперт объясняет, что для получения аттестата о среднем общем образовании после 11 класса нужно:● сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 27 баллов;● получить за экзамен по базовой математике минимум “три” или сдать профильную математику минимум на 24 балла.После этого выпускник может подать документы на поступление в колледж. Спектр профессий, которые предлагаются к освоению в колледже, очень велик, а после его окончания, есть возможность продолжить обучение и поступить в вуз по результатам внутренних испытаний.Конкурс здесь проводится на основании среднего балла аттестата. Чтобы его рассчитать, нужно сложить все оценки в аттестате и разделить на их количество. Чем выше средний балл, тем больше шансов на поступление. При равных баллах преимущество чаще всего отдают тому, чьи оценки по профильным предметам выше.“Обычно прием документов в колледжи заканчивается позже публикации приказов о зачислении в вузы, а при наличии свободных мест прием могут продлить и до сентября-октября”, - отмечает методолог.Многие колледжи сотрудничают с вузами или находятся при них. Например:● Колледж многоуровневого профессионального образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;● Московский промышленно-экономический колледж Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова;● Колледж дизайна и декоративного искусства Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова;● Колледж права Высшей школы права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);● Колледж программирования и кибербезопасности РТУ МИРЭА;● Колледж Российского государственного университета туризма и сервиса● Медицинский колледж Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова;● Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации;● Колледж Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна;● Колледж Санкт-Петербургского государственного университета.“Так, получив диплом о среднем профессиональном образовании в одном из подобных колледжей, при необходимости студенту будет проще сдать внутренние экзамены и поступить в вуз, - считает Анна Иванова. - У обучения в колледже есть следующие преимущества:● колледжи более практико-ориентированные, чем большинство вузов. В средних профессиональных заведениях прокачиваются именно прикладные навыки;● нагрузку колледжа легче совмещать с работой”.Дистанционное обучениеНевзирая на низкие баллы ЕГЭ, можно получить специальность на профессиональных курсах и семинарах. Дистанционно обучиться можно множеству профессий, достаточно иметь желание и определенный бюджет.- В век искусственного интеллекта и развитого интернета можно онлайн освоить профессию веб-дизайнера, программиста, менеджера, маркетолога и т.д. Не нужно тратить время на дорогу - учиться из дома или любого уголка земного шара. Однако важно изучить то место, где есть желание получить знания, удостовериться, что у онлайн-школы есть учебная лицензия, отзывы не накручены. Онлайн-образование - прекрасная возможность понять, чем нравится заниматься, с какой деятельностью стоит связать дальнейшую жизнь, - говорит эксперт.Вузы без ЕГЭТаких вузов, которые бы принимали людей без результатов Единого госэкзамена, не существует. Есть те, куда можно поступить, имея баллы всего по двум обязательным предметам. Но в таком случае вуз обязан провести дополнительные испытания, необходимые для освоения конкретной профессии.По словам проректора по учебной работе РосНОУ Григория Шабанова, в их университете будущим таможенникам предстоит сдавать физическую культуру, а будущим дефектологам - безопасность жизнедеятельности в инклюзивной среде.Рекомендации экспертовСразу после 11 класса без ЕГЭ продолжить обучение в ВУЗе не получится, для поступления необходимо получить аттестат о среднем школьном образовании: сдать ЕГЭ по двум предметам - русскому языку и базовой математике. Экзамен считается пройденным, если выпускнику удалось набрать минимальный проходной балл.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый государственный экзамен (егэ), образование, образование - общество, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство образования рф, приемная кампания в вузы, социальный навигатор, сн_образование
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование, Образование - Общество, Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Министерство образования РФ, Приемная кампания в вузы, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В некоторых случаях выпускники 11 класса могут поступить в ВУЗ для получения высшего образования на очной или заочной основе по результатам сдачи только двух обязательных предметов единого госэкзамена. О том, как после учебы в колледже поступить в институт или университет, и куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году, — в материале РИА Новости.
ЕГЭ (единый государственный экзамен) - одна из форм государственной итоговой аттестации, в рамках которой выпускники показывают свои знания предметов школьной программы. Это важный инструмент образовательного процесса. Он позволяет сделать общий срез знаний учеников, облегчает возможность поступления в вузы и дает возможность подать документы сразу в несколько выбранных учебных заведений. Чем выше балл, тем больше шансов у выпускника поступить на бюджетное отделение в престижный университет.
По словам начальника управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадима Диких, после 11 класса есть возможность поступить в университет на общих основаниях. Это касается особой категории лиц, которые имеют право сдать только внутренние вступительные испытания. Как отметила методолог образовательных программ ЕГЭLand Анна Иванова, к таким категориям относятся:
● абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья. Они могут вместо ЕГЭ пройти внутренние вступительные испытания;
● иностранцы. Для иностранных граждан проводятся общеобразовательные вступительные испытания, совпадающие с предметами ЕГЭ. Если гражданин другой страны претендует на бюджет, он обязан сдать такое же количество предметов, сколько и российский выпускник. Если нет - один или два профильных экзамена;
● выпускники колледжей и техникумов. Могут поступить в вуз на основе внутренних вступительных испытаний, если учебное заведение такие проводит;
● выпускники вузов, которые хотят получить второе высшее образование. Высшее учебное заведение само решает, какие вступительные испытания в этом случае проводить: в объеме школьной программы или профильные;
● студенты, переводящиеся из другого вуза. Так, с низкими баллами ЕГЭ можно поступить сначала в один университет, а после первой сессии попробовать перевестись в желаемый вуз;
● дети-сироты чаще всего могут по выбору сдавать ЕГЭ или внутренние вступительные испытания;
● учащиеся отдельных школ из приграничных с Украиной регионов: Курской, Брянской, Белгородской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.
Эксперт объясняет, что для получения аттестата о среднем общем образовании после 11 класса нужно:
● сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 27 баллов;
● получить за экзамен по базовой математике минимум “три” или сдать профильную математику минимум на 24 балла.
После этого выпускник может подать документы на поступление в колледж. Спектр профессий, которые предлагаются к освоению в колледже, очень велик, а после его окончания, есть возможность продолжить обучение и поступить в вуз по результатам внутренних испытаний.
Конкурс здесь проводится на основании среднего балла аттестата. Чтобы его рассчитать, нужно сложить все оценки в аттестате и разделить на их количество. Чем выше средний балл, тем больше шансов на поступление. При равных баллах преимущество чаще всего отдают тому, чьи оценки по профильным предметам выше.
«
“Обычно прием документов в колледжи заканчивается позже публикации приказов о зачислении в вузы, а при наличии свободных мест прием могут продлить и до сентября-октября”, - отмечает методолог.
Многие колледжи сотрудничают с вузами или находятся при них. Например:
● Колледж многоуровневого профессионального образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
● Московский промышленно-экономический колледж Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова;
● Колледж дизайна и декоративного искусства Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова;
● Колледж права Высшей школы права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
● Колледж программирования и кибербезопасности РТУ МИРЭА;
● Колледж Российского государственного университета туризма и сервиса
● Медицинский колледж Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова;
● Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации;
● Колледж Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна;
● Колледж Санкт-Петербургского государственного университета.
«
“Так, получив диплом о среднем профессиональном образовании в одном из подобных колледжей, при необходимости студенту будет проще сдать внутренние экзамены и поступить в вуз, - считает Анна Иванова. - У обучения в колледже есть следующие преимущества:
● колледжи более практико-ориентированные, чем большинство вузов. В средних профессиональных заведениях прокачиваются именно прикладные навыки;
● нагрузку колледжа легче совмещать с работой”.
Невзирая на низкие баллы ЕГЭ, можно получить специальность на профессиональных курсах и семинарах. Дистанционно обучиться можно множеству профессий, достаточно иметь желание и определенный бюджет.
- В век искусственного интеллекта и развитого интернета можно онлайн освоить профессию веб-дизайнера, программиста, менеджера, маркетолога и т.д. Не нужно тратить время на дорогу - учиться из дома или любого уголка земного шара. Однако важно изучить то место, где есть желание получить знания, удостовериться, что у онлайн-школы есть учебная лицензия, отзывы не накручены. Онлайн-образование - прекрасная возможность понять, чем нравится заниматься, с какой деятельностью стоит связать дальнейшую жизнь, - говорит эксперт.
Таких вузов, которые бы принимали людей без результатов Единого госэкзамена, не существует. Есть те, куда можно поступить, имея баллы всего по двум обязательным предметам. Но в таком случае вуз обязан провести дополнительные испытания, необходимые для освоения конкретной профессии.
По словам проректора по учебной работе РосНОУ Григория Шабанова, в их университете будущим таможенникам предстоит сдавать физическую культуру, а будущим дефектологам - безопасность жизнедеятельности в инклюзивной среде.
Сразу после 11 класса без ЕГЭ продолжить обучение в ВУЗе не получится, для поступления необходимо получить аттестат о среднем школьном образовании: сдать ЕГЭ по двум предметам - русскому языку и базовой математике. Экзамен считается пройденным, если выпускнику удалось набрать минимальный проходной балл.