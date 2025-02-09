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Куда поступить без ЕГЭ после 11 класса 2025: ВУЗ, колледж, дистанционное обучение
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17:18 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/postuplenie-1795992750.html
Как поступить без ЕГЭ в 2025 году: способы и нюансы
Куда поступить без ЕГЭ после 11 класса 2025: ВУЗ, колледж, дистанционное обучение
Как поступить без ЕГЭ в 2025 году: способы и нюансы
В некоторых случаях выпускники 11 класса могут поступить в ВУЗ для получения высшего образования на очной или заочной основе по результатам сдачи только двух... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:18:00+03:00
2025-02-09T17:18:00+03:00
единый государственный экзамен (егэ)
образование
образование - общество
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
министерство образования рф
приемная кампания в вузы
социальный навигатор
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В некоторых случаях выпускники 11 класса могут поступить в ВУЗ для получения высшего образования на очной или заочной основе по результатам сдачи только двух обязательных предметов единого госэкзамена. О том, как после учебы в колледже поступить в институт или университет, и куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году, — в материале РИА Новости.Куда поступить без ЕГЭЕГЭ (единый государственный экзамен) - одна из форм государственной итоговой аттестации, в рамках которой выпускники показывают свои знания предметов школьной программы. Это важный инструмент образовательного процесса. Он позволяет сделать общий срез знаний учеников, облегчает возможность поступления в вузы и дает возможность подать документы сразу в несколько выбранных учебных заведений. Чем выше балл, тем больше шансов у выпускника поступить на бюджетное отделение в престижный университет.ВузПо словам начальника управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадима Диких, после 11 класса есть возможность поступить в университет на общих основаниях. Это касается особой категории лиц, которые имеют право сдать только внутренние вступительные испытания. Как отметила методолог образовательных программ ЕГЭLand Анна Иванова, к таким категориям относятся:● абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья. Они могут вместо ЕГЭ пройти внутренние вступительные испытания;● иностранцы. Для иностранных граждан проводятся общеобразовательные вступительные испытания, совпадающие с предметами ЕГЭ. Если гражданин другой страны претендует на бюджет, он обязан сдать такое же количество предметов, сколько и российский выпускник. Если нет - один или два профильных экзамена;● выпускники колледжей и техникумов. Могут поступить в вуз на основе внутренних вступительных испытаний, если учебное заведение такие проводит;● выпускники вузов, которые хотят получить второе высшее образование. Высшее учебное заведение само решает, какие вступительные испытания в этом случае проводить: в объеме школьной программы или профильные;● студенты, переводящиеся из другого вуза. Так, с низкими баллами ЕГЭ можно поступить сначала в один университет, а после первой сессии попробовать перевестись в желаемый вуз;● дети-сироты чаще всего могут по выбору сдавать ЕГЭ или внутренние вступительные испытания;● учащиеся отдельных школ из приграничных с Украиной регионов: Курской, Брянской, Белгородской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.КолледжЭксперт объясняет, что для получения аттестата о среднем общем образовании после 11 класса нужно:● сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 27 баллов;● получить за экзамен по базовой математике минимум “три” или сдать профильную математику минимум на 24 балла.После этого выпускник может подать документы на поступление в колледж. Спектр профессий, которые предлагаются к освоению в колледже, очень велик, а после его окончания, есть возможность продолжить обучение и поступить в вуз по результатам внутренних испытаний.Конкурс здесь проводится на основании среднего балла аттестата. Чтобы его рассчитать, нужно сложить все оценки в аттестате и разделить на их количество. Чем выше средний балл, тем больше шансов на поступление. При равных баллах преимущество чаще всего отдают тому, чьи оценки по профильным предметам выше.“Обычно прием документов в колледжи заканчивается позже публикации приказов о зачислении в вузы, а при наличии свободных мест прием могут продлить и до сентября-октября”, - отмечает методолог.Многие колледжи сотрудничают с вузами или находятся при них. Например:● Колледж многоуровневого профессионального образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;● Московский промышленно-экономический колледж Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова;● Колледж дизайна и декоративного искусства Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова;● Колледж права Высшей школы права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);● Колледж программирования и кибербезопасности РТУ МИРЭА;● Колледж Российского государственного университета туризма и сервиса● Медицинский колледж Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова;● Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации;● Колледж Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна;● Колледж Санкт-Петербургского государственного университета.“Так, получив диплом о среднем профессиональном образовании в одном из подобных колледжей, при необходимости студенту будет проще сдать внутренние экзамены и поступить в вуз, - считает Анна Иванова. - У обучения в колледже есть следующие преимущества:● колледжи более практико-ориентированные, чем большинство вузов. В средних профессиональных заведениях прокачиваются именно прикладные навыки;● нагрузку колледжа легче совмещать с работой”.Дистанционное обучениеНевзирая на низкие баллы ЕГЭ, можно получить специальность на профессиональных курсах и семинарах. Дистанционно обучиться можно множеству профессий, достаточно иметь желание и определенный бюджет.- В век искусственного интеллекта и развитого интернета можно онлайн освоить профессию веб-дизайнера, программиста, менеджера, маркетолога и т.д. Не нужно тратить время на дорогу - учиться из дома или любого уголка земного шара. Однако важно изучить то место, где есть желание получить знания, удостовериться, что у онлайн-школы есть учебная лицензия, отзывы не накручены. Онлайн-образование - прекрасная возможность понять, чем нравится заниматься, с какой деятельностью стоит связать дальнейшую жизнь, - говорит эксперт.Вузы без ЕГЭТаких вузов, которые бы принимали людей без результатов Единого госэкзамена, не существует. Есть те, куда можно поступить, имея баллы всего по двум обязательным предметам. Но в таком случае вуз обязан провести дополнительные испытания, необходимые для освоения конкретной профессии.По словам проректора по учебной работе РосНОУ Григория Шабанова, в их университете будущим таможенникам предстоит сдавать физическую культуру, а будущим дефектологам - безопасность жизнедеятельности в инклюзивной среде.Рекомендации экспертовСразу после 11 класса без ЕГЭ продолжить обучение в ВУЗе не получится, для поступления необходимо получить аттестат о среднем школьном образовании: сдать ЕГЭ по двум предметам - русскому языку и базовой математике. Экзамен считается пройденным, если выпускнику удалось набрать минимальный проходной балл.
https://ria.ru/20250207/ege-1998005700.html
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единый государственный экзамен (егэ), образование, образование - общество, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство образования рф, приемная кампания в вузы, социальный навигатор, сн_образование
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование, Образование - Общество, Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Министерство образования РФ, Приемная кампания в вузы, Социальный навигатор, СН_Образование

Как поступить без ЕГЭ в 2025 году: способы и нюансы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКуда поступить без ЕГЭ
Куда поступить без ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В некоторых случаях выпускники 11 класса могут поступить в ВУЗ для получения высшего образования на очной или заочной основе по результатам сдачи только двух обязательных предметов единого госэкзамена. О том, как после учебы в колледже поступить в институт или университет, и куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году, — в материале РИА Новости.

Куда поступить без ЕГЭ

ЕГЭ (единый государственный экзамен) - одна из форм государственной итоговой аттестации, в рамках которой выпускники показывают свои знания предметов школьной программы. Это важный инструмент образовательного процесса. Он позволяет сделать общий срез знаний учеников, облегчает возможность поступления в вузы и дает возможность подать документы сразу в несколько выбранных учебных заведений. Чем выше балл, тем больше шансов у выпускника поступить на бюджетное отделение в престижный университет.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСписки подавших документы в ВУЗ
Списки подавших документы в ВУЗ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Списки подавших документы в ВУЗ

Вуз

По словам начальника управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадима Диких, после 11 класса есть возможность поступить в университет на общих основаниях. Это касается особой категории лиц, которые имеют право сдать только внутренние вступительные испытания. Как отметила методолог образовательных программ ЕГЭLand Анна Иванова, к таким категориям относятся:
● абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья. Они могут вместо ЕГЭ пройти внутренние вступительные испытания;
● иностранцы. Для иностранных граждан проводятся общеобразовательные вступительные испытания, совпадающие с предметами ЕГЭ. Если гражданин другой страны претендует на бюджет, он обязан сдать такое же количество предметов, сколько и российский выпускник. Если нет - один или два профильных экзамена;
● выпускники колледжей и техникумов. Могут поступить в вуз на основе внутренних вступительных испытаний, если учебное заведение такие проводит;
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Глава Рособрнадзора призвал развивать ЕГЭ
7 февраля, 16:09
● выпускники вузов, которые хотят получить второе высшее образование. Высшее учебное заведение само решает, какие вступительные испытания в этом случае проводить: в объеме школьной программы или профильные;
● студенты, переводящиеся из другого вуза. Так, с низкими баллами ЕГЭ можно поступить сначала в один университет, а после первой сессии попробовать перевестись в желаемый вуз;
● дети-сироты чаще всего могут по выбору сдавать ЕГЭ или внутренние вступительные испытания;
● учащиеся отдельных школ из приграничных с Украиной регионов: Курской, Брянской, Белгородской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтарт приемной кампании в Российском университете транспорта
Старт приемной кампании в Российском университете транспорта - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Старт приемной кампании в Российском университете транспорта

Колледж

Эксперт объясняет, что для получения аттестата о среднем общем образовании после 11 класса нужно:
● сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 27 баллов;
● получить за экзамен по базовой математике минимум “три” или сдать профильную математику минимум на 24 балла.
После этого выпускник может подать документы на поступление в колледж. Спектр профессий, которые предлагаются к освоению в колледже, очень велик, а после его окончания, есть возможность продолжить обучение и поступить в вуз по результатам внутренних испытаний.
Конкурс здесь проводится на основании среднего балла аттестата. Чтобы его рассчитать, нужно сложить все оценки в аттестате и разделить на их количество. Чем выше средний балл, тем больше шансов на поступление. При равных баллах преимущество чаще всего отдают тому, чьи оценки по профильным предметам выше.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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«
“Обычно прием документов в колледжи заканчивается позже публикации приказов о зачислении в вузы, а при наличии свободных мест прием могут продлить и до сентября-октября”, - отмечает методолог.
Многие колледжи сотрудничают с вузами или находятся при них. Например:
● Колледж многоуровневого профессионального образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
● Московский промышленно-экономический колледж Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова;
● Колледж дизайна и декоративного искусства Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова;
● Колледж права Высшей школы права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
● Колледж программирования и кибербезопасности РТУ МИРЭА;
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖенщина у информационного портала в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" в Москве
Женщина у информационного портала в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Женщина у информационного портала в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" в Москве
● Колледж Российского государственного университета туризма и сервиса
● Медицинский колледж Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова;
● Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации;
● Колледж Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна;
● Колледж Санкт-Петербургского государственного университета.
«
“Так, получив диплом о среднем профессиональном образовании в одном из подобных колледжей, при необходимости студенту будет проще сдать внутренние экзамены и поступить в вуз, - считает Анна Иванова. - У обучения в колледже есть следующие преимущества:
● колледжи более практико-ориентированные, чем большинство вузов. В средних профессиональных заведениях прокачиваются именно прикладные навыки;
● нагрузку колледжа легче совмещать с работой”.
Расписание ЕГЭ-2025
Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Вчера, 14:18

Дистанционное обучение

Невзирая на низкие баллы ЕГЭ, можно получить специальность на профессиональных курсах и семинарах. Дистанционно обучиться можно множеству профессий, достаточно иметь желание и определенный бюджет.
- В век искусственного интеллекта и развитого интернета можно онлайн освоить профессию веб-дизайнера, программиста, менеджера, маркетолога и т.д. Не нужно тратить время на дорогу - учиться из дома или любого уголка земного шара. Однако важно изучить то место, где есть желание получить знания, удостовериться, что у онлайн-школы есть учебная лицензия, отзывы не накручены. Онлайн-образование - прекрасная возможность понять, чем нравится заниматься, с какой деятельностью стоит связать дальнейшую жизнь, - говорит эксперт.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ главном вузе России - МГУ имени М.В.Ломоносова
В главном вузе России - МГУ имени М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В главном вузе России - МГУ имени М.В.Ломоносова

Вузы без ЕГЭ

Таких вузов, которые бы принимали людей без результатов Единого госэкзамена, не существует. Есть те, куда можно поступить, имея баллы всего по двум обязательным предметам. Но в таком случае вуз обязан провести дополнительные испытания, необходимые для освоения конкретной профессии.
По словам проректора по учебной работе РосНОУ Григория Шабанова, в их университете будущим таможенникам предстоит сдавать физическую культуру, а будущим дефектологам - безопасность жизнедеятельности в инклюзивной среде.

Рекомендации экспертов

Сразу после 11 класса без ЕГЭ продолжить обучение в ВУЗе не получится, для поступления необходимо получить аттестат о среднем школьном образовании: сдать ЕГЭ по двум предметам - русскому языку и базовой математике. Экзамен считается пройденным, если выпускнику удалось набрать минимальный проходной балл.
Сдача экзамена в школах России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В некоторых регионах могут ввести сдачу ОГЭ только по двум предметам
6 февраля, 12:42
 
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