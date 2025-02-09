https://ria.ru/20250209/posol-1998223958.html

Россия определилась с кандидатурой посла в США

Россия определилась с кандидатурой посла в США - РИА Новости, 09.02.2025

Россия определилась с кандидатурой посла в США

Россия определилась с кандидатурой нового посла в США, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:40:00+03:00

2025-02-09T07:40:00+03:00

2025-02-09T09:57:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия определилась с кандидатурой нового посла в США, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен", — сказала она. Как ранее отмечал замглавы МИД Сергей Рябков, в Москве считают, что излишняя суета вокруг ситуации с выдачей агремана новому послу России в США контрпродуктивна. Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" ранее рассказал, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что наиболее вероятный кандидат на эту должность — директор департамента Северной Америки МИД, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки.

https://ria.ru/20250208/zaharova-1998191203.html

https://ria.ru/20250208/makron-1998190131.html

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россия, москва, сша, мария захарова, сергей рябков, сергей лавров