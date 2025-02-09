https://ria.ru/20250209/popov-1998245281.html

Виктор Попов: дипломатическая почта – гарантия доставки важных документов

Виктор Попов: дипломатическая почта – гарантия доставки важных документов - РИА Новости, 09.02.2025

Виктор Попов: дипломатическая почта – гарантия доставки важных документов

Накануне Дня дипломата директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:00:00+03:00

2025-02-09T12:00:00+03:00

2025-02-09T12:02:00+03:00

россия

ссср

рига

виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф)

владимир маяковский

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Накануне Дня дипломата директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, с какими опасностями сталкиваются в ходе своей работы дипкурьеры, какими качествами они должны обладать, и где этой профессии можно научиться.– В первую субботу февраля традиционно отмечается День Памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Какие мероприятия проводятся в этот день?– Пятое февраля – День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день в 1926 году в поезде Москва-Рига на дипломатических курьеров НКИД СССР Теодора Яновича Нетте и Иоганна Адамовича Махмасталя было совершено вооруженное нападение с целью захвата дипломатической почты. В завязавшейся перестрелке Нетте, тяжело ранив одного из нападавших, и, по сути, предопределив провал нападения, был убит ответным выстрелом. Махмасталь, истекая кровью, до последнего держал оборону, тем самым вынудив двух раненых бандитов отказаться от осуществления задуманного. Несмотря на три тяжелых ранения, он продолжал охранять диппочту вплоть до прибытия в Ригу, где лишь после передачи вализ представителям полпредства (которых знал лично) дал согласие на госпитализацию.Эти трагические события вызвали широкий резонанс и глубокой скорбью откликнулись в сердцах миллионов советских граждан. Проводить в последний путь Нетте на Ваганьковское кладбище пришли более тысячи человек во главе с наркомом иностранных дел Георгием Чичериным. Владимир Маяковский, друживший с Нетте, летом 1926 года написал стихотворение "Товарищу Нетте, пароходу и человеку".Приуроченные ко Дню памяти мероприятия традиционно проводятся в первую субботу февраля. Каждый год ветераны и действующие дипкурьеры посещают могилу Нетте. По давней традиции в этот день мы возлагаем цветы к памятным доскам с именами наших погибших товарищей, установленным в фойе высотного здания МИД России, посещаем их могилы на Ваганьковском, Кунцевском и Троекуровском кладбищах.– Как становятся дипломатическими курьерами? Что нужно, чтобы стать дипкурьером?– Дипломатический курьер относится к редкой, можно даже сказать уникальной профессии. Конечно, нет учебных заведений, где бы готовили кадры для нашей службы, но есть основные принципы отбора, без которых стать дипкурьером невозможно. В первую очередь ты должен быть патриотом своей Родины. Наша профессия связана с огромным количеством разного рода факторов и рисков: это и значительные дистанции, которые мы преодолеваем, доставляя диппочту, часовые пояса, перепады высот, а также климатические особенности (разница температур, влажность и так далее), а также иные сложности, возникающие на пути следования. Поэтому особое внимание уделяется достаточной физической подготовке. Мы гордимся, что за более чем столетнюю историю в нашем департаменте свое новое призвание нашли многие выдающиеся спортсмены, в числе которых чемпионы олимпийских игр, мира, Европы, Советского Союза и России. В наших рядах несли службу и продолжают работать люди самых разных профессий. Если вспомнить известных личностей, исполнявших обязанности дипкурьера, мы с гордостью назовем имена Александра Суворова, Федора Тютчева, Джона Рида, Николая Вавилова, и это далеко не полный список.– В связи с Днем памяти, расскажите пожалуйста, сколько дипломатических курьеров погибло за последние годы при исполнении своих обязанностей?– В центральном холле нашего министерства на мемориальных досках золотыми буквами высечены имена двадцати двух дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, но это не полный список. Более двадцати добровольцев, вступивших в ряды народного ополчения в июле 1941 года, пали на полях боевых сражений Великой Отечественной войны. Мы бережно храним память о всех наших товарищах, их имена навсегда останутся в наших сердцах.– Какие страны наиболее опасны для работы дипломатического курьера?– Доставка диппочты осуществляется по всему миру, угроза может поджидать как в странах с непростой криминогенной обстановкой, так и исходить от некоторых "партнеров", время от времени проявляющих к нам повышенный интерес. Это обязывает дипкурьера всегда быть начеку.Так, например, 2006 году в Рио-де-Жанейро, при следовании из аэропорта в генконсульство, автомобиль с диппочтой подвергся вооруженному бандитскому нападению. Благодаря проявленной выдержке и правильной оценке ситуации диппочта была спасена.– Какие коррективы в работу дипломатического курьера внесло применение новых технологий?– Конечно, появление новых технологий вносит определенные коррективы в работу диппредставительств, но дипломатическая почта на сегодняшний день продолжает оставаться самой надежной гарантией безопасности доставки важной документации.

https://ria.ru/20250209/mid-1998237815.html

https://ria.ru/20250209/posol-1998223958.html

https://ria.ru/20250209/mid-1998241981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, ссср, рига, виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф), владимир маяковский