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Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 09.02.2025
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11:31 09.02.2025 (обновлено: 12:11 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/peskov-1998243601.html
Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа
Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 09.02.2025
Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" не подтвердил и не опроверг данные о телефонном разговоре Владимира Путина с... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T11:31:00+03:00
2025-02-09T12:11:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" не подтвердил и не опроверг данные о телефонном разговоре Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.&quot;По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть&quot;, — сказал он.Информация о переговорах двух лидеров появилась в американском издании New York Post. Газета утверждает что стороны вели разговор на украинскую тематику. При этом сам Трамп отказался отвечать на вопрос СМИ о том, сколько раз он связывался с Путиным.Кроме того, глава американской администрации в очередной раз отметил, что у него есть план по завершению конфликта на Украине.Трамп уже неоднократно изъявлял желание встретиться с Путиным лично. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа

Песков не подтвердил и не опроверг информацию о разговоре Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" не подтвердил и не опроверг данные о телефонном разговоре Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
«

"По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал он.

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Информация о переговорах двух лидеров появилась в американском издании New York Post. Газета утверждает что стороны вели разговор на украинскую тематику. При этом сам Трамп отказался отвечать на вопрос СМИ о том, сколько раз он связывался с Путиным.
Кроме того, глава американской администрации в очередной раз отметил, что у него есть план по завершению конфликта на Украине.
Трамп уже неоднократно изъявлял желание встретиться с Путиным лично. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
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