Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа
Песков не подтвердил и не опроверг информацию о разговоре Путина и Трампа
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" не подтвердил и не опроверг данные о телефонном разговоре Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
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"По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал он.
Информация о переговорах двух лидеров появилась в американском издании New York Post. Газета утверждает что стороны вели разговор на украинскую тематику. При этом сам Трамп отказался отвечать на вопрос СМИ о том, сколько раз он связывался с Путиным.
Кроме того, глава американской администрации в очередной раз отметил, что у него есть план по завершению конфликта на Украине.
Трамп уже неоднократно изъявлял желание встретиться с Путиным лично. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.