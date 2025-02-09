https://ria.ru/20250209/peskov-1998243601.html

Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа

Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 09.02.2025

Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" не подтвердил и не опроверг данные о телефонном разговоре Владимира Путина с... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T11:31:00+03:00

2025-02-09T11:31:00+03:00

2025-02-09T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с "Известиями" не подтвердил и не опроверг данные о телефонном разговоре Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом."По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал он.Информация о переговорах двух лидеров появилась в американском издании New York Post. Газета утверждает что стороны вели разговор на украинскую тематику. При этом сам Трамп отказался отвечать на вопрос СМИ о том, сколько раз он связывался с Путиным.Кроме того, глава американской администрации в очередной раз отметил, что у него есть план по завершению конфликта на Украине.Трамп уже неоднократно изъявлял желание встретиться с Путиным лично. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.

https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире