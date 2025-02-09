https://ria.ru/20250209/peru-1998216701.html

В Перу свыше 80 женщин освободили из сексуального рабства

В Перу свыше 80 женщин освободили из сексуального рабства - РИА Новости, 09.02.2025

В Перу свыше 80 женщин освободили из сексуального рабства

Полиция Перу при поддержке США освободила свыше 80 женщин из сексуального рабства, ими торговало одно из подразделений крупной банды "Поезд Арагуа" (Tren de... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T04:38:00+03:00

2025-02-09T04:38:00+03:00

2025-02-09T04:38:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Полиция Перу при поддержке США освободила свыше 80 женщин из сексуального рабства, ими торговало одно из подразделений крупной банды "Поезд Арагуа" (Tren de Aragua), сообщило радио RPP со ссылкой на правоохранителей. "В операции участвовало свыше 300 полицейских и персонал офиса расследований по вопросам национальной безопасности... посольства США в Перу... Удалось поймать 23 членов банды "Дети бога" (Hijos de Dios), являющейся подразделением транснациональной криминальной организации "Поезд Арагуа", - уточняет СМИ. Двенадцать задержанных - венесуэльцы, остальные - перуанцы. "Были спасены 84 предполагаемые жертвы торговли людьми, трое из них несовершеннолетние - две венесуэлки и одна перуанка", - добавило СМИ. Крупнейшая венесуэльская банда "Поезд Арагуа", которую по масштабам сравнивали с мексиканским картелем "Синалоа", сформировалась в тюрьме Токорон на севере страны в штате Арагуа, там содержали около 5 тысяч заключенных. Правительству долгое время не удавалось взять под контроль происходящее в стенах Токорона - оттуда координировались грабежи, похищения людей, вымогательство, наркоторговля и проституция. Деятельность группировки распространилась на Колумбию, Чили, Бразилию, Перу, Эквадор, Боливию, Панаму и Коста-Рику.

https://ria.ru/20250127/peru-1995642010.html

https://ria.ru/20241223/peru-1990763660.html

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в мире, перу, сша, арагуа