https://ria.ru/20250209/pentagon-1998288864.html

Советник Трампа рассказал о бюджете и тратах Пентагона

Советник Трампа рассказал о бюджете и тратах Пентагона - РИА Новости, 09.02.2025

Советник Трампа рассказал о бюджете и тратах Пентагона

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что бюджет Пентагона, превышающий 800 миллиардов долларов, используется... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:54:00+03:00

2025-02-09T18:54:00+03:00

2025-02-09T19:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что бюджет Пентагона, превышающий 800 миллиардов долларов, используется неэффективно, а его расходы чрезмерны."В министерстве обороны с его бюджетом более 800 миллиардов долларов всё стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает слишком мало пользы для солдат", - отметил он в эфире телеканала NBC.Уолц привел в пример ситуацию, когда простая сумка с болтами, которая в обычном магазине стоила бы 100 долларов, обошлась ВВС США в 90 тысяч долларов."Американцы сказали: хватит. Довольно излишков, растрат и долгов", - добавил советник.Кроме того, он подчеркнул, что администрация Трампа считает подходы США к выделению зарубежной помощи, включая деятельность агентства USAID, "отчаянно нуждающимися в реформировании". По его словам, лишь малая часть средств доходит до нуждающихся, а остальное теряется на различных уровнях подрядчиков.

https://ria.ru/20250209/razgovor-1998288958.html

https://ria.ru/20250207/nato-1998051561.html

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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, агентство по международному развитию сша, пентагон