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Советник Трампа рассказал о бюджете и тратах Пентагона - РИА Новости, 09.02.2025
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18:54 09.02.2025 (обновлено: 19:08 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/pentagon-1998288864.html
Советник Трампа рассказал о бюджете и тратах Пентагона
Советник Трампа рассказал о бюджете и тратах Пентагона - РИА Новости, 09.02.2025
Советник Трампа рассказал о бюджете и тратах Пентагона
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что бюджет Пентагона, превышающий 800 миллиардов долларов, используется... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:54:00+03:00
2025-02-09T19:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что бюджет Пентагона, превышающий 800 миллиардов долларов, используется неэффективно, а его расходы чрезмерны."В министерстве обороны с его бюджетом более 800 миллиардов долларов всё стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает слишком мало пользы для солдат", - отметил он в эфире телеканала NBC.Уолц привел в пример ситуацию, когда простая сумка с болтами, которая в обычном магазине стоила бы 100 долларов, обошлась ВВС США в 90 тысяч долларов."Американцы сказали: хватит. Довольно излишков, растрат и долгов", - добавил советник.Кроме того, он подчеркнул, что администрация Трампа считает подходы США к выделению зарубежной помощи, включая деятельность агентства USAID, "отчаянно нуждающимися в реформировании". По его словам, лишь малая часть средств доходит до нуждающихся, а остальное теряется на различных уровнях подрядчиков.
https://ria.ru/20250209/razgovor-1998288958.html
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, агентство по международному развитию сша, пентагон
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Агентство по международному развитию США, Пентагон
Советник Трампа рассказал о бюджете и тратах Пентагона

Советник Трампа Уолц обвинил Пентагон в неэффективном использовании бюджета

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что бюджет Пентагона, превышающий 800 миллиардов долларов, используется неэффективно, а его расходы чрезмерны.
"В министерстве обороны с его бюджетом более 800 миллиардов долларов всё стоит слишком дорого, занимает слишком много времени и дает слишком мало пользы для солдат", - отметил он в эфире телеканала NBC.
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Уолц привел в пример ситуацию, когда простая сумка с болтами, которая в обычном магазине стоила бы 100 долларов, обошлась ВВС США в 90 тысяч долларов.
"Американцы сказали: хватит. Довольно излишков, растрат и долгов", - добавил советник.
Кроме того, он подчеркнул, что администрация Трампа считает подходы США к выделению зарубежной помощи, включая деятельность агентства USAID, "отчаянно нуждающимися в реформировании". По его словам, лишь малая часть средств доходит до нуждающихся, а остальное теряется на различных уровнях подрядчиков.
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В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШААгентство по международному развитию СШАПентагон
 
 
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