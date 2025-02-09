https://ria.ru/20250209/pensioner-1998315136.html

В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон

В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон - РИА Новости, 09.02.2025

В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон

В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон, в последний момент увернувшись на своем автомобиле от удара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T23:31:00+03:00

2025-02-09T23:31:00+03:00

2025-02-09T23:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон, в последний момент увернувшись на своем автомобиле от удара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Запорожцы живут в тех реалиях, когда уже простой пенсионер готов оперативно реагировать на угрозу, которую несет вражеский дрон. Показательный случай произошел на трассе Мелитополь-Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 километрах от линии фронта, где пенсионер смог обмануть вражеский дрон", - сказал Рогов. По его словам, пенсионер-водитель Skoda заметил в воздухе снижающийся дрон-камикадзе в зеркале заднего вида и отвел машину от удара. "Дрон врезался в дорогу, не повредив авто. Оператор дрона прекрасно видел, что это обычный гражданский автомобиль с мирными жителями", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241015/zaporozhe-1978086058.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, skoda auto, skoda octavia