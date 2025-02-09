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В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:31 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/pensioner-1998315136.html
В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон
В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон - РИА Новости, 09.02.2025
В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон
В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон, в последний момент увернувшись на своем автомобиле от удара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T23:31:00+03:00
2025-02-09T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон, в последний момент увернувшись на своем автомобиле от удара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Запорожцы живут в тех реалиях, когда уже простой пенсионер готов оперативно реагировать на угрозу, которую несет вражеский дрон. Показательный случай произошел на трассе Мелитополь-Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 километрах от линии фронта, где пенсионер смог обмануть вражеский дрон", - сказал Рогов. По его словам, пенсионер-водитель Skoda заметил в воздухе снижающийся дрон-камикадзе в зеркале заднего вида и отвел машину от удара. "Дрон врезался в дорогу, не повредив авто. Оператор дрона прекрасно видел, что это обычный гражданский автомобиль с мирными жителями", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, skoda auto, skoda octavia
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Skoda Auto, Skoda Octavia
В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон

Рогов рассказал, что запорожский пенсионер на автомобиле обманул беспилотник ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. В Запорожской области пенсионер обманул украинский дрон, в последний момент увернувшись на своем автомобиле от удара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Запорожцы живут в тех реалиях, когда уже простой пенсионер готов оперативно реагировать на угрозу, которую несет вражеский дрон. Показательный случай произошел на трассе Мелитополь-Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 километрах от линии фронта, где пенсионер смог обмануть вражеский дрон", - сказал Рогов.
По его словам, пенсионер-водитель Skoda заметил в воздухе снижающийся дрон-камикадзе в зеркале заднего вида и отвел машину от удара.
"Дрон врезался в дорогу, не повредив авто. Оператор дрона прекрасно видел, что это обычный гражданский автомобиль с мирными жителями", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговSkoda AutoSkoda Octavia
 
 
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