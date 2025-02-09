Володин прокомментировал проект об индексации военных пенсий
Володин: ГД приоритетно рассмотрит проект об индексации пенсий военным
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект об индексации пенсий военным пенсионерам, сказал председатель ГД Вячеслав Володин.
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"Проиндексировать пенсии военным поручил президент Владимир Путин. Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года. <...> Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты. Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", — отметил он.
Военные пенсии ранее на законодательном уровне были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением Путина законопроектом индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.
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"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции поступивший из правительства РФ законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции", — сообщила пресс-служба Госдумы.
Накануне в ГД внесли проект, по которому с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024-й, который составил 9,5%.
Как объяснял в конце января глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59 процента. Это позволит увеличить реальный размер пенсий на 9,5 процента по сравнению с январем 2024-го.
В январе Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение.
Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.