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Володин прокомментировал проект об индексации военных пенсий - РИА Новости, 09.02.2025
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08:02 09.02.2025 (обновлено: 10:56 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/pensii-1998225940.html
Володин прокомментировал проект об индексации военных пенсий
Володин прокомментировал проект об индексации военных пенсий - РИА Новости, 09.02.2025
Володин прокомментировал проект об индексации военных пенсий
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект об индексации пенсий военным пенсионерам, сказал председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T08:02:00+03:00
2025-02-09T10:56:00+03:00
общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект об индексации пенсий военным пенсионерам, сказал председатель ГД Вячеслав Володин."Проиндексировать пенсии военным поручил президент Владимир Путин. Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года. &lt;...&gt; Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты. Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", — отметил он.Военные пенсии ранее на законодательном уровне были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением Путина законопроектом индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.&quot;Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции поступивший из правительства РФ законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции&quot;, — сообщила пресс-служба Госдумы.Накануне в ГД внесли проект, по которому с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024-й, который составил 9,5%.Как объяснял в конце января глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59 процента. Это позволит увеличить реальный размер пенсий на 9,5 процента по сравнению с январем 2024-го.В январе Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение.Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
https://ria.ru/20250205/pensionery-1997439079.html
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
https://ria.ru/20250204/zakharova-1997392740.html
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общество, госдума рф, вячеслав володин
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Володин прокомментировал проект об индексации военных пенсий

Володин: ГД приоритетно рассмотрит проект об индексации пенсий военным

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект об индексации пенсий военным пенсионерам, сказал председатель ГД Вячеслав Володин.
«
"Проиндексировать пенсии военным поручил президент Владимир Путин. Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года. <...> Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты. Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", — отметил он.
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Военные пенсии ранее на законодательном уровне были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением Путина законопроектом индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.
«

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции поступивший из правительства РФ законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции", — сообщила пресс-служба Госдумы.

Накануне в ГД внесли проект, по которому с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024-й, который составил 9,5%.
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Как объяснял в конце января глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59 процента. Это позволит увеличить реальный размер пенсий на 9,5 процента по сравнению с январем 2024-го.
В январе Путин заявил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы задним числом с 1 января, и поручил правительству в самые короткие сроки принять соответствующее решение.
Военные пенсии получают люди, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
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