https://ria.ru/20250209/osago-1998211897.html

Юрист рассказал о новых параметрах расчета стоимости ОСАГО

Юрист рассказал о новых параметрах расчета стоимости ОСАГО - РИА Новости, 09.02.2025

Юрист рассказал о новых параметрах расчета стоимости ОСАГО

Параметры расчета стоимости ОСАГО в ряде регионов России изменились, в результате чего в одних субъектах полис подорожал, а в других его цена, наоборот,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T02:21:00+03:00

2025-02-09T02:21:00+03:00

2025-02-09T06:07:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Параметры расчета стоимости ОСАГО в ряде регионов России изменились, в результате чего в одних субъектах полис подорожал, а в других его цена, наоборот, снизилась, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.Нововведения вступили в силу с 27 января, напомнил эксперт. Он объяснил, что изменение параметров расчета стоимости полиса связано с актуализацией территориального коэффициента (КТ)."Пересмотр КТ связан с оценкой аварийности, уровня выплат и общего состояния страхового рынка в каждом конкретном регионе. Территориальный коэффициент влияет на итоговую стоимость полиса, так как учитывает вероятность наступления страхового случая в зависимости от места регистрации транспортного средства. В ряде регионов КТ был увеличен, что отразилось на повышении цены ОСАГО. Например, в Дагестане коэффициент вырос с 0,9 до 0,99, в Крыму – с 0,68 до 0,75, в Чувашии – с 0,88 до 0,97. В то же время в регионах с пониженной страховой нагрузкой КТ был уменьшен, что позволило снизить стоимость полиса. В Казани коэффициент снизился с 1,8 до 1,7, в Уфе – с 1,64 до 1,56, в Воронеже – с 1,4 до 1,35", - рассказал юрист. Адамс также обратил внимание на то, что новые значения коэффициентов применяются только при заключении новых договоров или при внесении изменений в действующий полис. В частности, внесение дополнений в актуальный ОСАГО поменяет и стоимость полиса. Тем не менее владельцы ранее оформленных договоров до конца срока действия документов могут использовать прежние тарифные параметры. Юрист рассказал, какие еще факторы, кроме территориального коэффициента, влияют на стоимость полиса ОСАГО. "Помимо территориального коэффициента, на стоимость ОСАГО влияют и другие параметры, такие как возраст и стаж водителя, мощность двигателя, наличие нарушений и коэффициент бонус-малус (показывающий, как часто водитель становился виновником ДТП, по которым страховая компания выплачивала компенсацию потерпевшим). Таким образом, в рамках одной и той же территории стоимость полиса для разных категорий водителей может существенно различаться", — добавил Адамс. Юрист пояснил, что если стоимость полиса кажется автовладельцу завышенной, он может обратиться за разъяснениями и даже оспорить расчет при необходимости. "Жалобы на некорректное определение страховой премии рассматривает Банк России, а в отдельных случаях правомерность действий страховщика может быть оспорена в судебном порядке", — отметил Адамс.

https://ria.ru/20241212/osago-1752227050.html

https://ria.ru/20250116/osago-1993993166.html

https://ria.ru/20241225/strakhovschiki-1991118086.html

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авто, россия, казань, уфа, осаго