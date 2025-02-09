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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:04 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/opasnost-1998308207.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.02.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T22:04:00+03:00
2025-02-09T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.
https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html
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курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

На всей территории Курской области объявили опасность атаки беспилотников

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
«
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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