В Совфеде оценили перспективы выхода США из ООН
Сенатор Джабаров: США не выйдут из ООН, Вашингтону это не выгодно
© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Несмотря на выход США из Совета ООН по правам человека, из Организации Объединенных наций Вашингтон выходить не станет, американцам выгодно расположение штаб-квартиры организации на своей территории, считает сенатор Владимир Джабаров.
"Трамп заявил о выходе США из Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Может ли дойти до выхода США из ООН? Конечно, Трампу не дадут этого сделать. Ведь США вполне удачно используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях", - написал политик в своем Telegram-канале.
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Джабаров полагает, что руководством Советского Союза и Иосифом Сталиным была допущена ошибка, когда пошли навстречу президенту США Франклину Рузвельту, предложившему на Ялтинской конференции разместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Позже американский миллионер Джон Рокфеллер даже подарил ООН участок земли на Манхэттене для строительства здания.
"Возможно, в то время не было понимания того, какое значение имеет место размещения структурных подразделений ООН. Или не хотели повторить печальный опыт Лиги Наций, и как бы на том не настаивали европейские страны, отмахнулись от их просьб разместить комплекс зданий международной организации в Европе", - добавил сенатор.
Сегодня же американцы разными способами оказывают давление на представительства государств, написал Джабаров. "Блокируют визы сотрудников ООН из России и неугодных им стран, прибегают к другим враждебным акциям", - заключил он.