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В Совфеде оценили перспективы выхода США из ООН - РИА Новости, 09.02.2025
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17:53 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/oon-1998281748.html
В Совфеде оценили перспективы выхода США из ООН
В Совфеде оценили перспективы выхода США из ООН - РИА Новости, 09.02.2025
В Совфеде оценили перспективы выхода США из ООН
Несмотря на выход США из Совета ООН по правам человека, из Организации Объединенных наций Вашингтон выходить не станет, американцам выгодно расположение... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:53:00+03:00
2025-02-09T17:53:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
владимир джабаров
франклин рузвельт
оон
лига наций
иосиф сталин (джугашвили)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Несмотря на выход США из Совета ООН по правам человека, из Организации Объединенных наций Вашингтон выходить не станет, американцам выгодно расположение штаб-квартиры организации на своей территории, считает сенатор Владимир Джабаров. "Трамп заявил о выходе США из Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Может ли дойти до выхода США из ООН? Конечно, Трампу не дадут этого сделать. Ведь США вполне удачно используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях", - написал политик в своем Telegram-канале. Джабаров полагает, что руководством Советского Союза и Иосифом Сталиным была допущена ошибка, когда пошли навстречу президенту США Франклину Рузвельту, предложившему на Ялтинской конференции разместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Позже американский миллионер Джон Рокфеллер даже подарил ООН участок земли на Манхэттене для строительства здания. "Возможно, в то время не было понимания того, какое значение имеет место размещения структурных подразделений ООН. Или не хотели повторить печальный опыт Лиги Наций, и как бы на том не настаивали европейские страны, отмахнулись от их просьб разместить комплекс зданий международной организации в Европе", - добавил сенатор. Сегодня же американцы разными способами оказывают давление на представительства государств, написал Джабаров. "Блокируют визы сотрудников ООН из России и неугодных им стран, прибегают к другим враждебным акциям", - заключил он.
https://ria.ru/20250207/ssha-1997901067.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), владимир джабаров, франклин рузвельт, оон, лига наций, иосиф сталин (джугашвили)
В мире, США, Нью-Йорк (город), Владимир Джабаров, Франклин Рузвельт, ООН, Лига Наций, Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Совфеде оценили перспективы выхода США из ООН

Сенатор Джабаров: США не выйдут из ООН, Вашингтону это не выгодно

© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Несмотря на выход США из Совета ООН по правам человека, из Организации Объединенных наций Вашингтон выходить не станет, американцам выгодно расположение штаб-квартиры организации на своей территории, считает сенатор Владимир Джабаров.
"Трамп заявил о выходе США из Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Может ли дойти до выхода США из ООН? Конечно, Трампу не дадут этого сделать. Ведь США вполне удачно используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях", - написал политик в своем Telegram-канале.
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Джабаров полагает, что руководством Советского Союза и Иосифом Сталиным была допущена ошибка, когда пошли навстречу президенту США Франклину Рузвельту, предложившему на Ялтинской конференции разместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Позже американский миллионер Джон Рокфеллер даже подарил ООН участок земли на Манхэттене для строительства здания.
"Возможно, в то время не было понимания того, какое значение имеет место размещения структурных подразделений ООН. Или не хотели повторить печальный опыт Лиги Наций, и как бы на том не настаивали европейские страны, отмахнулись от их просьб разместить комплекс зданий международной организации в Европе", - добавил сенатор.
Сегодня же американцы разными способами оказывают давление на представительства государств, написал Джабаров. "Блокируют визы сотрудников ООН из России и неугодных им стран, прибегают к другим враждебным акциям", - заключил он.
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