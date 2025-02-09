В ООН осудили заявления Трампа о палестинцах в Газе
ООН: планы Трампа переселить палестинцев из Газы равноценны этнической чистке
© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы едут в повозке в Рафахе
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы едут в повозке в Рафахе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй назвала намерения президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценными этнической чистке.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
"Трамп ужасающе невежественен в международном праве и оккупационном праве. Насильственное перемещение оккупированной группы - это международное преступление, и оно равносильно этнической чистке", - заявила Пиллэй в интервью изданию Politico.
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.