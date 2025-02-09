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США не хотят обсуждать с Россией контроль над ЯО, заявил Гатилов - РИА Новости, 09.02.2025
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03:16 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/oon-1998213510.html
США не хотят обсуждать с Россией контроль над ЯО, заявил Гатилов
США не хотят обсуждать с Россией контроль над ЯО, заявил Гатилов - РИА Новости, 09.02.2025
США не хотят обсуждать с Россией контроль над ЯО, заявил Гатилов
США не готовы к возобновлению серьезных дискуссий с Россией по вопросам ядерного разоружения, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата постоянный... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:16:00+03:00
2025-02-09T03:16:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. США не готовы к возобновлению серьезных дискуссий с Россией по вопросам ядерного разоружения, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "На практике же о возобновлении серьёзного диалога в области контроля над ядерными вооружениями, прерванного, кстати, по инициативе Вашингтона, речь не шла и не могла идти. Американцы к нему не готовы. Да и как, вообще, возможен нормальный диалог между странами, когда одна из сторон не считает другую равной себе? Не учитывает её законные интересы, прежде всего в сфере безопасности?" - сказал он. Гатилов добавил, что вместо этого всеми своими действиями США стремятся нанести России максимальный ущерб в военной, финансово-экономической, политической и других сферах. "Мол, мы будем подрывать вашу безопасность и делать вид, что ничего не происходит, а вы, то есть Россия, будете нам в этом помогать, снижая собственный военный потенциал за счет заключения новых юридически обязывающих соглашений. Так дело не пойдет", - подчеркнул постпред. Действие российско-американского соглашения СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления. Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
https://ria.ru/20250117/bajden-1994150922.html
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россия, сша, геннадий гатилов, сергей лавров, дональд трамп, оон, нато
Россия, США, Геннадий Гатилов, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН, НАТО
США не хотят обсуждать с Россией контроль над ЯО, заявил Гатилов

Гатилов: США не готовы возобновить диалог с Россией по контролю над ЯО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. США не готовы к возобновлению серьезных дискуссий с Россией по вопросам ядерного разоружения, заявил в интервью РИА Новости по случаю дня дипломата постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"На практике же о возобновлении серьёзного диалога в области контроля над ядерными вооружениями, прерванного, кстати, по инициативе Вашингтона, речь не шла и не могла идти. Американцы к нему не готовы. Да и как, вообще, возможен нормальный диалог между странами, когда одна из сторон не считает другую равной себе? Не учитывает её законные интересы, прежде всего в сфере безопасности?" - сказал он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Гатилов добавил, что вместо этого всеми своими действиями США стремятся нанести России максимальный ущерб в военной, финансово-экономической, политической и других сферах.
"Мол, мы будем подрывать вашу безопасность и делать вид, что ничего не происходит, а вы, то есть Россия, будете нам в этом помогать, снижая собственный военный потенциал за счет заключения новых юридически обязывающих соглашений. Так дело не пойдет", - подчеркнул постпред.
Действие российско-американского соглашения СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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