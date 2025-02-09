https://ria.ru/20250209/onkolog-1998212574.html

Онколог рассказал, что нужно делать пациентам, узнавшим о диагнозе "рак"

Онколог рассказал, что нужно делать пациентам, узнавшим о диагнозе "рак" - РИА Новости, 09.02.2025

Онколог рассказал, что нужно делать пациентам, узнавшим о диагнозе "рак"

Пациентам, которые узнали о диагнозе "рак", прежде всего нужно осознать алгоритм своих действий и не паниковать, ни в коем случае нельзя бежать к целителям,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T02:47:00+03:00

2025-02-09T02:47:00+03:00

2025-02-09T02:47:00+03:00

общество

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Пациентам, которые узнали о диагнозе "рак", прежде всего нужно осознать алгоритм своих действий и не паниковать, ни в коем случае нельзя бежать к целителям, знахарям и в сомнительные клиники, обещающие мгновенное выздоровление, это лишь пустая трата времени, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "В первую очередь – отставить панику, четко осознавать алгоритм своих действий и ни в коем случае, ни в коем случае не поддаваться желанию обратиться к целителям, знахарям, в сомнительные клиники, обещающие мгновенное исцеление. Это только потратит драгоценное время и лишит многих возможностей стандартного лечения", - сказал Каприн. Он отметил, что в 2022 году вступил в силу обновленный приказ Минздрава о порядке оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, где четко прописаны все этапы диагностики и лечения. В упрощенном виде порядок включает в себя подозрение на злокачественное новообразование, его диагностику, верификацию, направление на онкологический консилиум, участие в котором принимают онкологи, радиотерапевты, хирурги, оказание специализированной помощи и диспансерное наблюдение, пояснил Каприн. По его словам, начальные этапы пациент, как правильно, проходит в первичном онкологическом кабинете и центре амбулаторной онкологической помощи, консилиум же, иные специализированные дополнительные исследования и лечение пациент должен получать в специализированном учреждении по профилю "онкология" — в диспансере или федеральном центре.

https://ria.ru/20250205/onkolog-1997411134.html

https://ria.ru/20250106/karpin-1992690523.html

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общество, россия, андрей каприн