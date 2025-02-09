https://ria.ru/20250209/ogranicheniya-1998223454.html

В Пулково временно ограничили полеты

В Пулково временно ограничили полеты - РИА Новости, 09.02.2025

В Пулково временно ограничили полеты

Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T07:33:00+03:00

2025-02-09T07:33:00+03:00

2025-02-09T07:39:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06.55 мск введены в петербургском аэропорту Пулково (код ИКАО: ULLI)", — написал он .Ранее ночью ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. В Волгограде ограничения уже сняли.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250209/rosaviatsiya-1998219817.html

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2025

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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации