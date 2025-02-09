Рейтинг@Mail.ru
В Пулково временно ограничили полеты - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 09.02.2025 (обновлено: 07:39 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/ogranicheniya-1998223454.html
В Пулково временно ограничили полеты
В Пулково временно ограничили полеты - РИА Новости, 09.02.2025
В Пулково временно ограничили полеты
Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:33:00+03:00
2025-02-09T07:39:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_64cbef8d8f55f1ac182c2e01a1952f1e.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. &quot;Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06.55 мск введены в петербургском аэропорту Пулково (код ИКАО: ULLI)&quot;, — написал он .Ранее ночью ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. В Волгограде ограничения уже сняли.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250209/rosaviatsiya-1998219817.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995695442_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_eb8cd5dc83e68387416a28ebd66aab12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В Пулково временно ограничили полеты

Росавиация: в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавный терминал аэропорта Пулково
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Главный терминал аэропорта Пулково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06.55 мск введены в петербургском аэропорту Пулково (код ИКАО: ULLI)", — написал он .

Ранее ночью ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. В Волгограде ограничения уже сняли.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
05:49
 
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала