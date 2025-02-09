https://ria.ru/20250209/ogranicheniya-1998223454.html
В Пулково временно ограничили полеты
В Пулково временно ограничили полеты - РИА Новости, 09.02.2025
В Пулково временно ограничили полеты
Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:33:00+03:00
2025-02-09T07:33:00+03:00
2025-02-09T07:39:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06.55 мск введены в петербургском аэропорту Пулково (код ИКАО: ULLI)", — написал он .Ранее ночью ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. В Волгограде ограничения уже сняли.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250209/rosaviatsiya-1998219817.html
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В Пулково временно ограничили полеты
Росавиация: в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты