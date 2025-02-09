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Ким Чен Ын набросился на США из-за Украины - РИА Новости, 09.02.2025
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07:30 09.02.2025 (обновлено: 15:14 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/obvineniya-1998223307.html
Ким Чен Ын набросился на США из-за Украины
Ким Чен Ын набросился на США из-за Украины - РИА Новости, 09.02.2025
Ким Чен Ын набросился на США из-за Украины
США и западные страны намеренно затягивают конфликт на Украине, безуспешно пытаясь нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:30:00+03:00
2025-02-09T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. США и западные страны намеренно затягивают конфликт на Украине, безуспешно пытаясь нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын, чьи слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).По словам северокорейского лидера, США "находятся за кулисами военной машины", которая спровоцировала украинский конфликт, а Америка продолжает бредить "амбициями по установлению однополярной гегемонии"."Ким Чен Ын выразил серьезную обеспокоенность безрассудным поведением Соединенных Штатов и западных групп, которые намеренно поощряют продолжение войны (на Украине. — Прим. ред.) из-за заблуждения в том, что они смогут нанести стратегическое поражение России", — передает ЦТАК.Лидер КНДР также выразил уверенность, что украинский конфликт останется одним из главных источников в 2025 году, и подчеркнул готовность поддерживать Россию в ее защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024-го заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ ратифицирован указом лидера КНДР.
https://ria.ru/20250122/kndr-1994903462.html
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в мире, сша, россия, ким чен ын, владимир путин
В мире, США, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Ким Чен Ын набросился на США из-за Украины

Лидер КНДР Ким Чен Ын обвинил США в поощрении войны на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. США и западные страны намеренно затягивают конфликт на Украине, безуспешно пытаясь нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын, чьи слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам северокорейского лидера, США "находятся за кулисами военной машины", которая спровоцировала украинский конфликт, а Америка продолжает бредить "амбициями по установлению однополярной гегемонии".
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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22 января, 02:29
"Ким Чен Ын выразил серьезную обеспокоенность безрассудным поведением Соединенных Штатов и западных групп, которые намеренно поощряют продолжение войны (на Украине. — Прим. ред.) из-за заблуждения в том, что они смогут нанести стратегическое поражение России", — передает ЦТАК.
Лидер КНДР также выразил уверенность, что украинский конфликт останется одним из главных источников в 2025 году, и подчеркнул готовность поддерживать Россию в ее защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024-го заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ ратифицирован указом лидера КНДР.
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26 января, 04:23
 
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