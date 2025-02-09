https://ria.ru/20250209/obuv-1998214126.html

Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды

Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды - РИА Новости, 09.02.2025

Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды

Выбор обуви влияет на появление проблем с сосудами, обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе может нарушиться микроциркуляция крови,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T03:28:00+03:00

2025-02-09T03:28:00+03:00

2025-02-09T03:28:00+03:00

общество

москва

елена смирнова

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выбор обуви влияет на появление проблем с сосудами, обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе может нарушиться микроциркуляция крови, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. "Здесь однозначный ответ - конечно, влияет. К сожалению, мы порой пренебрегаем этими простыми правилами и не придаём должного значения этой проблеме", - сказала Смирнова, отвечая на вопрос, влияет ли выбор обуви на проблемы с сосудами. По рекомендации врача обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе к концу дня, когда физиологически ноги могут отекать, может произойти сдавление мягких тканей и нарушение микроциркуляции крови, отметила она. "Если ваша профессия связана с длительными статическими нагрузками и вы весь день на ногах, следует отдавать предпочтение моделям со шнурками, чтобы их можно было отрегулировать в конце дня, если ноги отекут", - порекомендовала флеболог.

https://ria.ru/20250104/vrach-1992457062.html

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общество, москва, елена смирнова