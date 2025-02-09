Рейтинг@Mail.ru
Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/obuv-1998214126.html
Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды
Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды - РИА Новости, 09.02.2025
Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды
Выбор обуви влияет на появление проблем с сосудами, обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе может нарушиться микроциркуляция крови,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:28:00+03:00
2025-02-09T03:28:00+03:00
общество
москва
елена смирнова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838837981_0:668:2048:1820_1920x0_80_0_0_3983cc446fc85b76f6931ac60131e831.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выбор обуви влияет на появление проблем с сосудами, обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе может нарушиться микроциркуляция крови, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. "Здесь однозначный ответ - конечно, влияет. К сожалению, мы порой пренебрегаем этими простыми правилами и не придаём должного значения этой проблеме", - сказала Смирнова, отвечая на вопрос, влияет ли выбор обуви на проблемы с сосудами. По рекомендации врача обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе к концу дня, когда физиологически ноги могут отекать, может произойти сдавление мягких тканей и нарушение микроциркуляции крови, отметила она. "Если ваша профессия связана с длительными статическими нагрузками и вы весь день на ногах, следует отдавать предпочтение моделям со шнурками, чтобы их можно было отрегулировать в конце дня, если ноги отекут", - порекомендовала флеболог.
https://ria.ru/20250104/vrach-1992457062.html
https://ria.ru/20250114/kabluk-1993566892.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838837981_0:390:2048:1926_1920x0_80_0_0_99ca490618961d3af66163012ee357e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, елена смирнова
Общество, Москва, Елена Смирнова
Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды

Флеболог Смирнова: обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать

© Фото : Unsplash/Oleksandr HorbachЗимняя обувь
Зимняя обувь - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Unsplash/Oleksandr Horbach
Зимняя обувь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выбор обуви влияет на появление проблем с сосудами, обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе может нарушиться микроциркуляция крови, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"Здесь однозначный ответ - конечно, влияет. К сожалению, мы порой пренебрегаем этими простыми правилами и не придаём должного значения этой проблеме", - сказала Смирнова, отвечая на вопрос, влияет ли выбор обуви на проблемы с сосудами.
Девушка - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой
4 января, 04:00
По рекомендации врача обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе к концу дня, когда физиологически ноги могут отекать, может произойти сдавление мягких тканей и нарушение микроциркуляции крови, отметила она.
"Если ваша профессия связана с длительными статическими нагрузками и вы весь день на ногах, следует отдавать предпочтение моделям со шнурками, чтобы их можно было отрегулировать в конце дня, если ноги отекут", - порекомендовала флеболог.
Каблук - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Флеболог назвала оптимальную высоту каблука
14 января, 03:33
 
ОбществоМоскваЕлена Смирнова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала