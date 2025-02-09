https://ria.ru/20250209/obuv-1998214126.html
Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды
Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды - РИА Новости, 09.02.2025
Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды
Выбор обуви влияет на появление проблем с сосудами, обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе может нарушиться микроциркуляция крови,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:28:00+03:00
2025-02-09T03:28:00+03:00
2025-02-09T03:28:00+03:00
общество
москва
елена смирнова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838837981_0:668:2048:1820_1920x0_80_0_0_3983cc446fc85b76f6931ac60131e831.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выбор обуви влияет на появление проблем с сосудами, обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе может нарушиться микроциркуляция крови, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. "Здесь однозначный ответ - конечно, влияет. К сожалению, мы порой пренебрегаем этими простыми правилами и не придаём должного значения этой проблеме", - сказала Смирнова, отвечая на вопрос, влияет ли выбор обуви на проблемы с сосудами. По рекомендации врача обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе к концу дня, когда физиологически ноги могут отекать, может произойти сдавление мягких тканей и нарушение микроциркуляции крови, отметила она. "Если ваша профессия связана с длительными статическими нагрузками и вы весь день на ногах, следует отдавать предпочтение моделям со шнурками, чтобы их можно было отрегулировать в конце дня, если ноги отекут", - порекомендовала флеболог.
https://ria.ru/20250104/vrach-1992457062.html
https://ria.ru/20250114/kabluk-1993566892.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838837981_0:390:2048:1926_1920x0_80_0_0_99ca490618961d3af66163012ee357e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, елена смирнова
Общество, Москва, Елена Смирнова
Флеболог рассказала, как выбор обуви влияет на сосуды
Флеболог Смирнова: обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать