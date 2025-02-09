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Правовая база дает варианты работы NIS при санкциях, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2025
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07:55 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/nis-1998224989.html
Правовая база дает варианты работы NIS при санкциях, заявил посол России
Правовая база дает варианты работы NIS при санкциях, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2025
Правовая база дает варианты работы NIS при санкциях, заявил посол России
Правовая база позволяет найти варианты для бесперебойной работы Нефтяной индустрии Сербии (NIS) при санкциях США, заявил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T07:55:00+03:00
2025-02-09T07:55:00+03:00
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Правовая база позволяет найти варианты для бесперебойной работы Нефтяной индустрии Сербии (NIS) при санкциях США, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко. "Наше (с Сербией - ред.) сотрудничество в нефтегазовой сфере, а это и проект NIS c участием компании "Газпромнефть", строится на основе межправительственного двустороннего соглашения, которое было подписано в январе 2008 года, которое было в деталях самым основным образом проработано. Учтены очень многие моменты, в том числе и возможные сложности... Имея такую правовую базу, в виде этого соглашения, и при наличии доброй воли вполне возможно найти варианты, которые обеспечат нормальную, бесперебойную работу NIS", - заявил глава российского диппредставительства. Правительства Сербии и Венгрии ранее поддержали просьбу Нефтяной индустрии Сербии (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") к Управлению по контролю над иностранными активами США по отсрочке введения санкций на 90 дней, которая планировалась с 25 февраля.
https://ria.ru/20250209/serbii-1998216581.html
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экономика, цены на нефть, сербия, россия, сша, александр боцан-харченко, газпром, газпром нефть
Экономика, Цены на нефть, Сербия, Россия, США, Александр Боцан-Харченко, Газпром, Газпром нефть
Правовая база дает варианты работы NIS при санкциях, заявил посол России

Посол Боцан-Харценко: правовая база дает варианты работы NIS при санкциях

© AP Photo / Darko VojinovicРабочий на НПЗ в Панчево, Сербия
Рабочий на НПЗ в Панчево, Сербия - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Рабочий на НПЗ в Панчево, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Правовая база позволяет найти варианты для бесперебойной работы Нефтяной индустрии Сербии (NIS) при санкциях США, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"Наше (с Сербией - ред.) сотрудничество в нефтегазовой сфере, а это и проект NIS c участием компании "Газпромнефть", строится на основе межправительственного двустороннего соглашения, которое было подписано в январе 2008 года, которое было в деталях самым основным образом проработано. Учтены очень многие моменты, в том числе и возможные сложности... Имея такую правовую базу, в виде этого соглашения, и при наличии доброй воли вполне возможно найти варианты, которые обеспечат нормальную, бесперебойную работу NIS", - заявил глава российского диппредставительства.
Правительства Сербии и Венгрии ранее поддержали просьбу Нефтяной индустрии Сербии (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") к Управлению по контролю над иностранными активами США по отсрочке введения санкций на 90 дней, которая планировалась с 25 февраля.
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Посол России в Сербии усомнился в случайности санкций США против NIS
04:34
 
ЭкономикаЦены на нефтьСербияРоссияСШААлександр Боцан-ХарченкоГазпромГазпром нефть
 
 
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