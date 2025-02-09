https://ria.ru/20250209/nebenzya-1998257184.html
Небензя назвал условие для контактов с США по Украине
Небензя назвал условие для контактов с США по Украине - РИА Новости, 09.02.2025
Небензя назвал условие для контактов с США по Украине
Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе и при обязательном учете российских интересов", ждет "соответствующих сигналов" от... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:05:00+03:00
2025-02-09T14:05:00+03:00
2025-02-09T14:10:00+03:00
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ООН, 9 фев – РИА Новости. Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе и при обязательном учете российских интересов", ждет "соответствующих сигналов" от Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня", – сказал Небензя.Постпред РФ отметил, что надо также и понимать, что "для танго нужны двое", только лишь желания РФ для контактов с США мало - многое будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.Полный текст интервью читайте на сайте ria в 11.00 мск 10 февраля.
https://ria.ru/20250209/zelenskij-1998229879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, василий небензя, оон, дональд трамп
США, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, Дональд Трамп
Небензя назвал условие для контактов с США по Украине
Небензя: Россия открыта к контактам с США по Украине на равноправной основе