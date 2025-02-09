https://ria.ru/20250209/nebenzya-1998257184.html

Небензя назвал условие для контактов с США по Украине

Небензя назвал условие для контактов с США по Украине - РИА Новости, 09.02.2025

Небензя назвал условие для контактов с США по Украине

Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе и при обязательном учете российских интересов", ждет "соответствующих сигналов" от... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:05:00+03:00

2025-02-09T14:05:00+03:00

2025-02-09T14:10:00+03:00

сша

украина

россия

василий небензя

оон

дональд трамп

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ООН, 9 фев – РИА Новости. Россия открыта к контактам с США по Украине на "равноправной основе и при обязательном учете российских интересов", ждет "соответствующих сигналов" от Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня", – сказал Небензя.Постпред РФ отметил, что надо также и понимать, что "для танго нужны двое", только лишь желания РФ для контактов с США мало - многое будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.Полный текст интервью читайте на сайте ria в 11.00 мск 10 февраля.

https://ria.ru/20250209/zelenskij-1998229879.html

сша

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, россия, василий небензя, оон, дональд трамп