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В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов - РИА Новости, 09.02.2025
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13:30 09.02.2025 (обновлено: 14:50 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/naezd-1998254123.html
В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов
В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов - РИА Новости, 09.02.2025
В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов
Иномарка наехала на группу пешеходов в Екатеринбурге, один человек погиб, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:30:00+03:00
2025-02-09T14:50:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Иномарка наехала на группу пешеходов в Екатеринбурге, один человек погиб, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.По данным ведомства, днем на улице Московской в Ленинском районе уральской столицы водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал на большой скорости при совершении маневра столкнулся с движущимися впереди автомобилями Lexus и Toyota RAV4, после чего выехал на правую полосу дороги, где врезался со стоящим автомобилем Nissan March, наехав на четверых пешеходов."В результате происшествия один из пешеходов, мужчина 1985 года рождения, получил смертельные ранения. Еще трое пешеходов, включая женщину с ребенком и мужчину, доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", — говорится в сообщении.Как уточнили в ГАИ, автомобиль Nissan стоял на обочине из-за сломанного колеса, когда произошел инцидент, двое мужчин помогали женщине-водителю заменить покрышку.
https://ria.ru/20250208/dtp-1998181087.html
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов

В Екатеринбурге автомобиль наехал на группу пешеходов, погиб человек

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramМесто происшествия, где автомобиль наехал на группу пешеходов в Екатеринбурге. 9 февраля 2025 года
Место происшествия, где автомобиль наехал на группу пешеходов в Екатеринбурге. 9 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Место происшествия, где автомобиль наехал на группу пешеходов в Екатеринбурге. 9 февраля 2025 года
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Иномарка наехала на группу пешеходов в Екатеринбурге, один человек погиб, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
По данным ведомства, днем на улице Московской в Ленинском районе уральской столицы водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал на большой скорости при совершении маневра столкнулся с движущимися впереди автомобилями Lexus и Toyota RAV4, после чего выехал на правую полосу дороги, где врезался со стоящим автомобилем Nissan March, наехав на четверых пешеходов.
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"В результате происшествия один из пешеходов, мужчина 1985 года рождения, получил смертельные ранения. Еще трое пешеходов, включая женщину с ребенком и мужчину, доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ГАИ, автомобиль Nissan стоял на обочине из-за сломанного колеса, когда произошел инцидент, двое мужчин помогали женщине-водителю заменить покрышку.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская область
 
 
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