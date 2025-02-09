https://ria.ru/20250209/naemnik-1998221134.html
В рядах "Азова"* воюет наемник из Финляндии
В рядах "Азова"* воюет наемник из Финляндии - РИА Новости, 09.02.2025
В рядах "Азова"* воюет наемник из Финляндии
Наёмник из Финляндии, ранее проходивший службу в финской армии, воюет на стороне ВСУ в батальоне "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России),... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T06:19:00+03:00
2025-02-09T06:19:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Наёмник из Финляндии, ранее проходивший службу в финской армии, воюет на стороне ВСУ в батальоне "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), выяснило РИА Новости. Бывший военнослужащий финской армии в своём профиле в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) под ником @nalle_echo_victor ранее написал, что едет на Украину. После этого он стал активно публиковать кадры в военной форме с украинской символикой, а также с нашивками "Азова"* и флагом "Правого сектора"* (запрещенная в РФ экстремистская украинская организация). Кроме того, на его странице в соцсети есть изображения с языческой и сатанинской символикой, а также большое количество русофобских высказываний. С Эрккой Лейкасом, главой группы финских наёмников "Nordic Combat Medics", его связывает тёплое общение. Поздравляя с назначением на должность, наёмник назвал Лейкаса "мой мальчик". Примечательно, что двоюродный дедушка финского наёмника погиб во время Второй мировой войны, сражаясь на стороне фашистов. Он был ликвидирован 7-й советской армией 17 июня 1944 года в ходе наступления на Карельском перешейке.*Террористическая организация, запрещенная в России**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250209/minoborony-1998218347.html
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россия, финляндия, украина, правый сектор, facebook
Специальная военная операция на Украине, Россия, Финляндия, Украина, Правый сектор, Facebook
В рядах "Азова"* воюет наемник из Финляндии
Ранее проходивший службу в финской армии наемник воюет в составе "Азова"
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Наёмник из Финляндии, ранее проходивший службу в финской армии, воюет на стороне ВСУ в батальоне "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), выяснило РИА Новости.
Бывший военнослужащий финской армии в своём профиле в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская) под ником @nalle_echo_victor ранее написал, что едет на Украину
. После этого он стал активно публиковать кадры в военной форме с украинской символикой, а также с нашивками "Азова"* и флагом "Правого сектора
"* (запрещенная в РФ экстремистская украинская организация).
Кроме того, на его странице в соцсети есть изображения с языческой и сатанинской символикой, а также большое количество русофобских высказываний.
С Эрккой Лейкасом, главой группы финских наёмников "Nordic Combat Medics", его связывает тёплое общение. Поздравляя с назначением на должность, наёмник назвал Лейкаса "мой мальчик".
Примечательно, что двоюродный дедушка финского наёмника погиб во время Второй мировой войны, сражаясь на стороне фашистов. Он был ликвидирован 7-й советской армией 17 июня 1944 года в ходе наступления на Карельском перешейке.
*Террористическая организация, запрещенная в России
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.