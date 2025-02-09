https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html

В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед 14 февраля

В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед 14 февраля - РИА Новости, 09.02.2025

В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед 14 февраля

Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:55:00+03:00

2025-02-09T10:55:00+03:00

2025-02-09T15:37:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана", — отметили в ведомстве. По словам правоохранителей, одна из самых популярных схем — "фейковые знакомства". Мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и в итоге выманивают средства. Кроме того, кибермошенники часто прибегают к созданию ложных сайтов доставки цветов и подарков — предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение. "Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания СМС-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам", — напомнили в ведомстве.В МВД предупредили, что нужно быть аккуратнее с предложениями "якобы от известных брендов", они могут привести на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО.

https://ria.ru/20241126/vzlomy-1985874779.html

https://ria.ru/20241205/moshennichestvo-1987601373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия