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В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед 14 февраля - РИА Новости, 09.02.2025
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10:55 09.02.2025 (обновлено: 15:37 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html
В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед 14 февраля
В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед 14 февраля - РИА Новости, 09.02.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед 14 февраля
Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T10:55:00+03:00
2025-02-09T15:37:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана", — отметили в ведомстве. По словам правоохранителей, одна из самых популярных схем — "фейковые знакомства". Мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и в итоге выманивают средства. Кроме того, кибермошенники часто прибегают к созданию ложных сайтов доставки цветов и подарков — предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение. "Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания СМС-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам", — напомнили в ведомстве.В МВД предупредили, что нужно быть аккуратнее с предложениями "якобы от известных брендов", они могут привести на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО.
https://ria.ru/20241126/vzlomy-1985874779.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед 14 февраля

МВД предупредило о мошенничестве со знакомствами и доставкой перед 14 февраля

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Валентинки ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, а также фишинговые акции могут использовать мошенники в преддверии 14 февраля, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана", — отметили в ведомстве.
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По словам правоохранителей, одна из самых популярных схем — "фейковые знакомства". Мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и в итоге выманивают средства.
Кроме того, кибермошенники часто прибегают к созданию ложных сайтов доставки цветов и подарков — предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение.
"Также, вероятно, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания СМС-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам", — напомнили в ведомстве.
В МВД предупредили, что нужно быть аккуратнее с предложениями "якобы от известных брендов", они могут привести на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО.
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