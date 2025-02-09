https://ria.ru/20250209/most-1998283187.html

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 09.02.2025

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти 40 минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T18:06:00+03:00

2025-02-09T18:06:00+03:00

2025-02-09T18:06:00+03:00

крымский мост

республика крым

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти 40 минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении оперативного канала инфоцентра в Telegram-канале. Перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту было объявлено в 17.09 мск, оно продлилось почти 40 минут.

https://ria.ru/20241030/dvizhenie-1981012088.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, республика крым