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По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 09.02.2025
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18:06 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/most-1998283187.html
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 09.02.2025
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти 40 минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T18:06:00+03:00
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крымский мост
республика крым
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти 40 минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении оперативного канала инфоцентра в Telegram-канале. Перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту было объявлено в 17.09 мск, оно продлилось почти 40 минут.
https://ria.ru/20241030/dvizhenie-1981012088.html
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крымский мост, республика крым
Крымский мост, Республика Крым
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя почти 40 минут

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти 40 минут, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении оперативного канала инфоцентра в Telegram-канале.
Перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту было объявлено в 17.09 мск, оно продлилось почти 40 минут.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Крымский мостРеспублика Крым
 
 
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