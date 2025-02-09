https://ria.ru/20250209/moskva-1998157789.html

Люди в белых пальто устроили цирк с конями

Люди в белых пальто устроили цирк с конями - РИА Новости, 09.02.2025

Люди в белых пальто устроили цирк с конями

В Москве собрались снести старое здание цирка на Вернадского и построить вместо него новое. Милое дело, казалось бы, о чем спорить? Но в соцсетях по этому... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T08:00:00+03:00

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В Москве собрались снести старое здание цирка на Вернадского и построить вместо него новое. Милое дело, казалось бы, о чем спорить? Но в соцсетях по этому поводу бушует третья мировая война.Проект нового здания вымазали в дегте, вываляли в перьях и погнали топить в Москве-реке. Я смотрю на эту картинку и реально не понимаю, из-за чего сыр-бор. Веселенькое здание в форме циркового шатра, какие-то блесточки, много золота, какая-то загадочная серебряная труба рядом. Ну цирк и цирк, детишкам понравится.Но нет, товарищи, это все, оказывается, глубоко нам чуждо. Сетевые активисты негодуют. Купол цирка подозрительно напоминает им мечеть. Или того хуже — юрту. Серебряная труба рядом вообще неизвестно что напоминает — я просто не могу цитировать больные фантазии этих людей. Кстати, их с удовольствием подхватывают и распространяют иноагенты типа "Медузы"*.Проект "оскорбляет", "нарушает", "попирает"… Братцы, но ведь это просто цирк, откуда же у вас эта звериная серьезность? Тут будут клоуны, отсюда будет доноситься здоровый детский смех. Я думаю, смеяться-то нам еще разрешено?Еще смешнее, что я, как коренная москвичка, прекрасно помню времена, когда цирк на проспекте Вернадского еще был новым и его архитектуру ругали точно так же. Его считали слишком большим, официозным, не таким уютным, как старый цирк на Цветном бульваре. А теперь внезапно этот серый функциональный шатер стал сокровищем советской архитектуры, а окружающие его вполне безликие многоэтажки — вообще шедеврами. Ребят, вы ничего не перепутали?С цирка активисты перекинулись на здание СЭВ на Новом Арбате. Чуть только возникла идея его снести и выстроить там современный небоскреб, как оно внезапно тоже оказалось "шедевром архитектуры". Но в каком, извините, месте?!Для архитектуры 1970-х — тяжеловесных, мрачно-серых, откровенно убогих зданий — существует вежливый термин "брутализм". Этого брутализма полным-полно, например, в Берлине, поэтому он и считается самым некрасивым мегаполисом Европы. Мне, например, в Москве этого добра даром не надо — я счастлива, что больше мне не приходится ходить мимо гостиницы "Минск" (вот тоже чудо брутализма было), и считаю, что не только здание СЭВ, но и все высотки Нового Арбата выглядят сегодня провинциально, убого и нуждаются в замене.Проекты небоскреба на месте здания СЭВ выглядят изящными, легкими, воздушными. Почему бы не заменить морально устаревшее здание, ни разу не являющееся памятником архитектуры, новой эффектной постройкой?Впрочем, я уже слышу топот людей в белых пальто. О, эти прекрасные люди, гроза и ужас всего нового!Это они устраивали истерику, когда московские власти реконструировали Царицынский дворец, превращая заплеванную, загаженную руину в восьмое чудо света. Это они проклинали Большой театр после ремонта и несли по кочкам красивейший комплекс Москвы-Сити. Это они на чем свет стоит ругали Коломенский дворец Алексея Михайловича, бережно восстановленный по чертежам.Странно: во всех странах восстанавливают свои разрушенные достопримечательности, японцы, корейцы, китайцы, вьетнамцы возводят точнейшие копии своих шедевров на радость туристам, но нигде не кричат так громко люди в белых пальто — нет, это все новодел, верните все, как было, разрушьте, хотим погрузиться в грязь, тлен и морок!Люди в белых пальто всегда правы. Они — и только они — знают, как на самом деле выглядели ручки дверей в Большом театре двести лет назад и крыши дворцов в Царицыно при матушке Екатерине.Люди в белых пальто боятся всего нового, как вампиры — солнечного света. Они производят сумасшедший информационный шум, изо всех сил стремясь не дать состояться хоть чему-то интересному.Дело не только в архитектуре, их пугает любое изменение.Две девочки спели песню про "сигма-боя", а она завирусилась по всему миру? Люди в белых пальто требуют немедленно проверить девочек и их родителей — а нет ли в смешной песенке чего-нибудь недозволенного? Нет? Точно нет? А если найду?Люди в белых пальто фатально лишены чувства юмора, они придираются к любой шутке и готовы обидеться буквально на все. "Саванарыло" — называли таких пуритан Ильф и Петров.Если бы их слушали хоть иногда в мировой истории, мы бы жили все еще в пещерах и даже колеса до сих пор не изобрели бы. Потому что люди в белых шкурах писали бы бесконечные жалобы на стенах пещеры на то, что колесо их оскорбляет и что-то там нарушает.Но вы знаете, что интересно? Стоит все-таки создать что-то новое, как эти люди, поворчав, начинают с удовольствием пользоваться этим новым. И в Большой театр билеты раскупают за минуту, и в Москве-Сити тусуются нон-стоп. Погодите, дайте им время, они приведут своих детей в новое здание цирка на проспекте Вернадского и будут веселиться, начисто позабыв про свои инвективы.Но только до той поры, пока кто-нибудь не скажет неосторожно: а почему бы не снести эту развалюху и не построить тут что-нибудь новенькое? Тут-то они и набегут всем скопом, эти люди в белых пальто.Прямо сейчас они уже бегут в комментарии — ну давайте, устройте там цирк с конями.* Признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

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