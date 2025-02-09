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Люди в белых пальто устроили цирк с конями - РИА Новости, 09.02.2025
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08:00 09.02.2025 (обновлено: 08:07 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/moskva-1998157789.html
Люди в белых пальто устроили цирк с конями
Люди в белых пальто устроили цирк с конями - РИА Новости, 09.02.2025
Люди в белых пальто устроили цирк с конями
В Москве собрались снести старое здание цирка на Вернадского и построить вместо него новое. Милое дело, казалось бы, о чем спорить? Но в соцсетях по этому... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T08:00:00+03:00
2025-02-09T08:07:00+03:00
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В Москве собрались снести старое здание цирка на Вернадского и построить вместо него новое. Милое дело, казалось бы, о чем спорить? Но в соцсетях по этому поводу бушует третья мировая война.Проект нового здания вымазали в дегте, вываляли в перьях и погнали топить в Москве-реке. Я смотрю на эту картинку и реально не понимаю, из-за чего сыр-бор. Веселенькое здание в форме циркового шатра, какие-то блесточки, много золота, какая-то загадочная серебряная труба рядом. Ну цирк и цирк, детишкам понравится.Но нет, товарищи, это все, оказывается, глубоко нам чуждо. Сетевые активисты негодуют. Купол цирка подозрительно напоминает им мечеть. Или того хуже — юрту. Серебряная труба рядом вообще неизвестно что напоминает — я просто не могу цитировать больные фантазии этих людей. Кстати, их с удовольствием подхватывают и распространяют иноагенты типа "Медузы"*.Проект "оскорбляет", "нарушает", "попирает"… Братцы, но ведь это просто цирк, откуда же у вас эта звериная серьезность? Тут будут клоуны, отсюда будет доноситься здоровый детский смех. Я думаю, смеяться-то нам еще разрешено?Еще смешнее, что я, как коренная москвичка, прекрасно помню времена, когда цирк на проспекте Вернадского еще был новым и его архитектуру ругали точно так же. Его считали слишком большим, официозным, не таким уютным, как старый цирк на Цветном бульваре. А теперь внезапно этот серый функциональный шатер стал сокровищем советской архитектуры, а окружающие его вполне безликие многоэтажки — вообще шедеврами. Ребят, вы ничего не перепутали?С цирка активисты перекинулись на здание СЭВ на Новом Арбате. Чуть только возникла идея его снести и выстроить там современный небоскреб, как оно внезапно тоже оказалось "шедевром архитектуры". Но в каком, извините, месте?!Для архитектуры 1970-х — тяжеловесных, мрачно-серых, откровенно убогих зданий — существует вежливый термин "брутализм". Этого брутализма полным-полно, например, в Берлине, поэтому он и считается самым некрасивым мегаполисом Европы. Мне, например, в Москве этого добра даром не надо — я счастлива, что больше мне не приходится ходить мимо гостиницы "Минск" (вот тоже чудо брутализма было), и считаю, что не только здание СЭВ, но и все высотки Нового Арбата выглядят сегодня провинциально, убого и нуждаются в замене.Проекты небоскреба на месте здания СЭВ выглядят изящными, легкими, воздушными. Почему бы не заменить морально устаревшее здание, ни разу не являющееся памятником архитектуры, новой эффектной постройкой?Впрочем, я уже слышу топот людей в белых пальто. О, эти прекрасные люди, гроза и ужас всего нового!Это они устраивали истерику, когда московские власти реконструировали Царицынский дворец, превращая заплеванную, загаженную руину в восьмое чудо света. Это они проклинали Большой театр после ремонта и несли по кочкам красивейший комплекс Москвы-Сити. Это они на чем свет стоит ругали Коломенский дворец Алексея Михайловича, бережно восстановленный по чертежам.Странно: во всех странах восстанавливают свои разрушенные достопримечательности, японцы, корейцы, китайцы, вьетнамцы возводят точнейшие копии своих шедевров на радость туристам, но нигде не кричат так громко люди в белых пальто — нет, это все новодел, верните все, как было, разрушьте, хотим погрузиться в грязь, тлен и морок!Люди в белых пальто всегда правы. Они — и только они — знают, как на самом деле выглядели ручки дверей в Большом театре двести лет назад и крыши дворцов в Царицыно при матушке Екатерине.Люди в белых пальто боятся всего нового, как вампиры — солнечного света. Они производят сумасшедший информационный шум, изо всех сил стремясь не дать состояться хоть чему-то интересному.Дело не только в архитектуре, их пугает любое изменение.Две девочки спели песню про "сигма-боя", а она завирусилась по всему миру? Люди в белых пальто требуют немедленно проверить девочек и их родителей — а нет ли в смешной песенке чего-нибудь недозволенного? Нет? Точно нет? А если найду?Люди в белых пальто фатально лишены чувства юмора, они придираются к любой шутке и готовы обидеться буквально на все. "Саванарыло" — называли таких пуритан Ильф и Петров.Если бы их слушали хоть иногда в мировой истории, мы бы жили все еще в пещерах и даже колеса до сих пор не изобрели бы. Потому что люди в белых шкурах писали бы бесконечные жалобы на стенах пещеры на то, что колесо их оскорбляет и что-то там нарушает.Но вы знаете, что интересно? Стоит все-таки создать что-то новое, как эти люди, поворчав, начинают с удовольствием пользоваться этим новым. И в Большой театр билеты раскупают за минуту, и в Москве-Сити тусуются нон-стоп. Погодите, дайте им время, они приведут своих детей в новое здание цирка на проспекте Вернадского и будут веселиться, начисто позабыв про свои инвективы.Но только до той поры, пока кто-нибудь не скажет неосторожно: а почему бы не снести эту развалюху и не построить тут что-нибудь новенькое? Тут-то они и набегут всем скопом, эти люди в белых пальто.Прямо сейчас они уже бегут в комментарии — ну давайте, устройте там цирк с конями.* Признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
https://realty.ria.ru/20250206/kreml-1997712390.html
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Виктория Никифорова
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Виктория Никифорова
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353
60
353
60
аналитика, москва, архитектура, россия
Аналитика, Москва, Архитектура, Россия

Люди в белых пальто устроили цирк с конями

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
В Москве собрались снести старое здание цирка на Вернадского и построить вместо него новое. Милое дело, казалось бы, о чем спорить? Но в соцсетях по этому поводу бушует третья мировая война.
Проект нового здания вымазали в дегте, вываляли в перьях и погнали топить в Москве-реке. Я смотрю на эту картинку и реально не понимаю, из-за чего сыр-бор. Веселенькое здание в форме циркового шатра, какие-то блесточки, много золота, какая-то загадочная серебряная труба рядом. Ну цирк и цирк, детишкам понравится.
Проект реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Песков прокомментировал проект реконструкции Большого Московского цирка
6 февраля, 12:59
Но нет, товарищи, это все, оказывается, глубоко нам чуждо. Сетевые активисты негодуют. Купол цирка подозрительно напоминает им мечеть. Или того хуже — юрту. Серебряная труба рядом вообще неизвестно что напоминает — я просто не могу цитировать больные фантазии этих людей. Кстати, их с удовольствием подхватывают и распространяют иноагенты типа "Медузы"*.
Проект "оскорбляет", "нарушает", "попирает"… Братцы, но ведь это просто цирк, откуда же у вас эта звериная серьезность? Тут будут клоуны, отсюда будет доноситься здоровый детский смех. Я думаю, смеяться-то нам еще разрешено?
Еще смешнее, что я, как коренная москвичка, прекрасно помню времена, когда цирк на проспекте Вернадского еще был новым и его архитектуру ругали точно так же. Его считали слишком большим, официозным, не таким уютным, как старый цирк на Цветном бульваре. А теперь внезапно этот серый функциональный шатер стал сокровищем советской архитектуры, а окружающие его вполне безликие многоэтажки — вообще шедеврами. Ребят, вы ничего не перепутали?
О градостроительной политике в Москве, программе реновации и общении с инвесторами. Интервью с Владимиром Ефимовым - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Владимир Ефимов: ремонтировать в Москве здания, чья эпоха ушла, нет смысла
3 февраля, 08:00
С цирка активисты перекинулись на здание СЭВ на Новом Арбате. Чуть только возникла идея его снести и выстроить там современный небоскреб, как оно внезапно тоже оказалось "шедевром архитектуры". Но в каком, извините, месте?!
Для архитектуры 1970-х — тяжеловесных, мрачно-серых, откровенно убогих зданий — существует вежливый термин "брутализм". Этого брутализма полным-полно, например, в Берлине, поэтому он и считается самым некрасивым мегаполисом Европы. Мне, например, в Москве этого добра даром не надо — я счастлива, что больше мне не приходится ходить мимо гостиницы "Минск" (вот тоже чудо брутализма было), и считаю, что не только здание СЭВ, но и все высотки Нового Арбата выглядят сегодня провинциально, убого и нуждаются в замене.
Проекты небоскреба на месте здания СЭВ выглядят изящными, легкими, воздушными. Почему бы не заменить морально устаревшее здание, ни разу не являющееся памятником архитектуры, новой эффектной постройкой?
Интервью заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Ефимов: новое здание цирка на проспекте Вернадского построят к 2028 году
3 февраля, 02:01
Впрочем, я уже слышу топот людей в белых пальто. О, эти прекрасные люди, гроза и ужас всего нового!
Это они устраивали истерику, когда московские власти реконструировали Царицынский дворец, превращая заплеванную, загаженную руину в восьмое чудо света. Это они проклинали Большой театр после ремонта и несли по кочкам красивейший комплекс Москвы-Сити. Это они на чем свет стоит ругали Коломенский дворец Алексея Михайловича, бережно восстановленный по чертежам.
Странно: во всех странах восстанавливают свои разрушенные достопримечательности, японцы, корейцы, китайцы, вьетнамцы возводят точнейшие копии своих шедевров на радость туристам, но нигде не кричат так громко люди в белых пальто — нет, это все новодел, верните все, как было, разрушьте, хотим погрузиться в грязь, тлен и морок!
Люди в белых пальто всегда правы. Они — и только они — знают, как на самом деле выглядели ручки дверей в Большом театре двести лет назад и крыши дворцов в Царицыно при матушке Екатерине.
Международный архитектурно-строительный форум Казаныш в Казани - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Казани планируют построить крупнейшую в России яхтенную марину
6 февраля, 13:51
Люди в белых пальто боятся всего нового, как вампиры — солнечного света. Они производят сумасшедший информационный шум, изо всех сил стремясь не дать состояться хоть чему-то интересному.
Дело не только в архитектуре, их пугает любое изменение.
Две девочки спели песню про "сигма-боя", а она завирусилась по всему миру? Люди в белых пальто требуют немедленно проверить девочек и их родителей — а нет ли в смешной песенке чего-нибудь недозволенного? Нет? Точно нет? А если найду?
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Москве началось строительство "футуристического" храма
6 февраля, 13:01
Люди в белых пальто фатально лишены чувства юмора, они придираются к любой шутке и готовы обидеться буквально на все. "Саванарыло" — называли таких пуритан Ильф и Петров.
Если бы их слушали хоть иногда в мировой истории, мы бы жили все еще в пещерах и даже колеса до сих пор не изобрели бы. Потому что люди в белых шкурах писали бы бесконечные жалобы на стенах пещеры на то, что колесо их оскорбляет и что-то там нарушает.
Но вы знаете, что интересно? Стоит все-таки создать что-то новое, как эти люди, поворчав, начинают с удовольствием пользоваться этим новым. И в Большой театр билеты раскупают за минуту, и в Москве-Сити тусуются нон-стоп. Погодите, дайте им время, они приведут своих детей в новое здание цирка на проспекте Вернадского и будут веселиться, начисто позабыв про свои инвективы.
Здание мэрии Москвы на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Архитектор Посохин прокомментировал реконструкцию бывшего здания СЭВ
3 февраля, 20:26
Но только до той поры, пока кто-нибудь не скажет неосторожно: а почему бы не снести эту развалюху и не построить тут что-нибудь новенькое? Тут-то они и набегут всем скопом, эти люди в белых пальто.
Прямо сейчас они уже бегут в комментарии — ну давайте, устройте там цирк с конями.
* Признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
 
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