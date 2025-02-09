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Минобороны показало кадры уничтожения украинских дронов "Баба Яга" - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:55 09.02.2025 (обновлено: 18:52 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/minoborony-1998275515.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинских дронов "Баба Яга"
Минобороны показало кадры уничтожения украинских дронов "Баба Яга" - РИА Новости, 09.02.2025
Минобороны показало кадры уничтожения украинских дронов "Баба Яга"
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения нескольких украинских тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T16:55:00+03:00
2025-02-09T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения нескольких украинских тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области. "На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов типа "Баба Яга" боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе", - говорится в сообщении министерства. На кадры попал момент сильного взрыва одного из украинских беспилотников после его удара о землю.
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харьковская область
украина
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Кадры выслеживания и уничтожения украинских БПЛА "Баба-Яга"
Минобороны РФ показало кадры выслеживания и уничтожения украинских БПЛА «Баба-Яга».
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в мире, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны показало кадры уничтожения украинских дронов "Баба Яга"

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских тяжелых коптеров "Баба Яга"

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения нескольких украинских тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области.
«
"На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов типа "Баба Яга" боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе", - говорится в сообщении министерства.
На кадры попал момент сильного взрыва одного из украинских беспилотников после его удара о землю.
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