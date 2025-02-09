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Минобороны показало кадры уничтожения украинских дронов "Баба Яга"

Минобороны показало кадры уничтожения украинских дронов "Баба Яга" - РИА Новости, 09.02.2025

Минобороны показало кадры уничтожения украинских дронов "Баба Яга"

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения нескольких украинских тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T16:55:00+03:00

2025-02-09T16:55:00+03:00

2025-02-09T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения нескольких украинских тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области. "На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов типа "Баба Яга" боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе", - говорится в сообщении министерства. На кадры попал момент сильного взрыва одного из украинских беспилотников после его удара о землю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры выслеживания и уничтожения украинских БПЛА "Баба-Яга" Минобороны РФ показало кадры выслеживания и уничтожения украинских БПЛА «Баба-Яга». 2025-02-09T16:55 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина