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Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 09.02.2025 (обновлено: 15:24 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/minoborony-1998259941.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП ВСУ в Харьковской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.02.2025
Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП ВСУ в Харьковской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ расчетами FPV-дронов в Харьковской области. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:23:00+03:00
2025-02-09T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ расчетами FPV-дронов в Харьковской области. &quot;Военнослужащими разведывательного подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; с помощью разведывательного БПЛА в зоне проведения СВО в Харьковской области в районе лесополосы выявлено движение боевой машины пехоты ВСУ с десантом, выдвигающейся в сторону позиций российских подразделений&quot;, — отметили в ведомстве.После анализа полученных разведданных военные решили открыть огонь по БМП противника. "Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетами FPV-дронов 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", — уточнили в Минобороны. На кадрах объективного контроля запечатлены прямые попадания, детонация боекомплекта БМП и сильный пожар.
https://ria.ru/20250203/minoborony-1997117395.html
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Уничтожение дронами боевой машины пехоты ВСУ в Харьковской области
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск «Запад» в Харьковской области.
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП ВСУ в Харьковской области

МО РФ показало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ под Харьковом

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ расчетами FPV-дронов в Харьковской области.
«

"Военнослужащими разведывательного подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью разведывательного БПЛА в зоне проведения СВО в Харьковской области в районе лесополосы выявлено движение боевой машины пехоты ВСУ с десантом, выдвигающейся в сторону позиций российских подразделений", — отметили в ведомстве.

После анализа полученных разведданных военные решили открыть огонь по БМП противника.
"Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетами FPV-дронов 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", — уточнили в Минобороны.
На кадрах объективного контроля запечатлены прямые попадания, детонация боекомплекта БМП и сильный пожар.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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