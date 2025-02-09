https://ria.ru/20250209/minoborony-1998259941.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП ВСУ в Харьковской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.02.2025

Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП ВСУ в Харьковской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ расчетами FPV-дронов в Харьковской области. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:23:00+03:00

2025-02-09T14:23:00+03:00

2025-02-09T15:24:00+03:00

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харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ расчетами FPV-дронов в Харьковской области. "Военнослужащими разведывательного подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью разведывательного БПЛА в зоне проведения СВО в Харьковской области в районе лесополосы выявлено движение боевой машины пехоты ВСУ с десантом, выдвигающейся в сторону позиций российских подразделений", — отметили в ведомстве.После анализа полученных разведданных военные решили открыть огонь по БМП противника. "Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетами FPV-дронов 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", — уточнили в Минобороны. На кадрах объективного контроля запечатлены прямые попадания, детонация боекомплекта БМП и сильный пожар.

https://ria.ru/20250203/minoborony-1997117395.html

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Уничтожение дронами боевой машины пехоты ВСУ в Харьковской области Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск «Запад» в Харьковской области. 2025-02-09T14:23 true PT0M24S

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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)