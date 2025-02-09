Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/minoborony-1998218347.html
Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 09.02.2025
Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 150 беспилотников и... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T05:25:00+03:00
2025-02-09T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778745_0:234:3176:2021_1920x0_80_0_0_1546658e205dc771f39056d57cf100f0.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 150 беспилотников и четыре пункта управления ими, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника... В течение суток противник потерял... до 150 беспилотных летательных аппаратов и четыре пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев. Кроме того, он уточнил, что силы группировки уничтожили две буксируемые гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998218193.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778745_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_d8ccb85a9313c84de6dbbd20f704ef5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны: ВСУ потеряли до 150 БПЛА в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 150 беспилотников и четыре пункта управления ими, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника... В течение суток противник потерял... до 150 беспилотных летательных аппаратов и четыре пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев.
Кроме того, он уточнил, что силы группировки уничтожили две буксируемые гаубицы Д-30.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Бойцы ВС России сдали кровь для раненных жителей Запорожской области
05:22
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала