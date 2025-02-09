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Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 09.02.2025
Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 150 беспилотников и... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T05:25:00+03:00
2025-02-09T05:25:00+03:00
2025-02-09T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 150 беспилотников и четыре пункта управления ими, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника... В течение суток противник потерял... до 150 беспилотных летательных аппаратов и четыре пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев. Кроме того, он уточнил, что силы группировки уничтожили две буксируемые гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998218193.html
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александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 БПЛА в зоне действий "Востока"