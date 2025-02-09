https://ria.ru/20250209/minoborony-1998218347.html

Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 09.02.2025

Минобороны рассказало о потерях БПЛА ВСУ в зоне действий "Востока"

Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 150 беспилотников и... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T05:25:00+03:00

2025-02-09T05:25:00+03:00

2025-02-09T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 150 беспилотников и четыре пункта управления ими, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника... В течение суток противник потерял... до 150 беспилотных летательных аппаратов и четыре пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев. Кроме того, он уточнил, что силы группировки уничтожили две буксируемые гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998218193.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины