В Турции не исключили возобновления конфликта в Газе
Глава МИД Турции Фидан назвал актуальным сценарий возобновления конфликта в Газе
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает актуальным сценарий, при котором Израиль возобновит конфликт в Газе после освобождения заложников, при этом Анкара рассчитывает, что этого не произойдет.
В субботу между Израилем и ХАМАС состоялся пятый обмен заложников на палестинских заключенных. Из плена были отпущены трое мужчин, которые вернулись в Израиль очень исхудавшими и в плохом физическом состоянии. Власти Израиля назвали "ужасающими" кадры, которые транслировались из Газы во время передачи заложников представителям Красного креста. Как и в предыдущие разы заложников заставили подняться на сцену и выступить с речью перед толпой палестинцев, им также вручили сертификаты об освобождении из плена бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС). В обмен на трех заложников Израиль выпустил из тюрем 183 палестинских заключенных, включая осужденных на длительные сроки за терроризм.
Ведущий телеканала Palestine TV, интервью которому дал глава турецкого внешнеполитического ведомства, поинтересовался у министра о возможности сценария, при котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пойдет на возобновление конфликта в Газе после освобождения заложников.
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"К сожалению, этот сценарий остается актуальным. Дай Бог, этого (конфликта - ред.) не будет", - сказал министр.
По его словам, Анкара рассчитывает, что "геноцид, продолжающийся с 7 октября, прекратится, достигнутое перемирие продолжится, жители Газы вернутся в свои дома".
"Есть три государства-гаранта (перемирия в Газе – ред.): Египет, Катар и Соединенные Штаты. США необходимо оказать давление на Израиль для выполнения пунктов соглашения. Если этого не будет, если Нетаньяху при поддержке США начнет войну, это подорвет и без того сокращающийся кредит доверия США, будет способствовать кризису в международной системе", - сказал Фидан.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
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