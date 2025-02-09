https://ria.ru/20250209/mid-1998307033.html

В Турции не исключили возобновления конфликта в Газе

В Турции не исключили возобновления конфликта в Газе - РИА Новости, 09.02.2025

В Турции не исключили возобновления конфликта в Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает актуальным сценарий, при котором Израиль возобновит конфликт в Газе после освобождения заложников, при этом Анкара... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:49:00+03:00

2025-02-09T21:49:00+03:00

2025-02-09T21:50:00+03:00

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает актуальным сценарий, при котором Израиль возобновит конфликт в Газе после освобождения заложников, при этом Анкара рассчитывает, что этого не произойдет. В субботу между Израилем и ХАМАС состоялся пятый обмен заложников на палестинских заключенных. Из плена были отпущены трое мужчин, которые вернулись в Израиль очень исхудавшими и в плохом физическом состоянии. Власти Израиля назвали "ужасающими" кадры, которые транслировались из Газы во время передачи заложников представителям Красного креста. Как и в предыдущие разы заложников заставили подняться на сцену и выступить с речью перед толпой палестинцев, им также вручили сертификаты об освобождении из плена бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС). В обмен на трех заложников Израиль выпустил из тюрем 183 палестинских заключенных, включая осужденных на длительные сроки за терроризм. Ведущий телеканала Palestine TV, интервью которому дал глава турецкого внешнеполитического ведомства, поинтересовался у министра о возможности сценария, при котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пойдет на возобновление конфликта в Газе после освобождения заложников. "К сожалению, этот сценарий остается актуальным. Дай Бог, этого (конфликта - ред.) не будет", - сказал министр. По его словам, Анкара рассчитывает, что "геноцид, продолжающийся с 7 октября, прекратится, достигнутое перемирие продолжится, жители Газы вернутся в свои дома". "Есть три государства-гаранта (перемирия в Газе – ред.): Египет, Катар и Соединенные Штаты. США необходимо оказать давление на Израиль для выполнения пунктов соглашения. Если этого не будет, если Нетаньяху при поддержке США начнет войну, это подорвет и без того сокращающийся кредит доверия США, будет способствовать кризису в международной системе", - сказал Фидан. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

https://ria.ru/20250209/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250130/zalozhniki-1996367936.html

https://ria.ru/20250208/gaza-1998192571.html

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Наталья Макарова

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