В МИД рассказали, как иностранные дипломаты знакомятся с Россией
Богдашев: МИД проводит мероприятия для формирования положительного образа РФ
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев рассказал в интервью РИА Новости накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата, как иностранные дипломаты знакомятся с Россией.
"В рамках информационно-представительской работы Департамент государственного протокола на регулярной основе проводит по собственной инициативе мероприятия, которые способствуют формированию положительного образа нашей страны и ознакомлению иностранных коллег с деятельностью федеральных министерств и госкорпораций, культурным многообразием России и потенциалом российских регионов", - указал он.
"Дипломаты, представляющие СНГ, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Африку, всегда с благодарностью принимают приглашения на подобные встречи, особенно признательны за возможность увидеть уникальные уголки России (в 2023 года послы африканских стран посетили Тульскую область, в 2024 года главы дипмиссий мусульманских стран были в Республике Дагестан, в ближайшее время планируется посещение еще одного из удаленных от Москвы регионов)", - сообщил Богдашев.
По его словам, "ранее мы приглашали и представителей недружественных государств, исходя в том числе из гуманитарной составляющей событий, однако тем поступили указания из Брюсселя, в соответствии с которыми их участие стало невозможным". "Часто в связи с этим задаемся вопросом, представляют ли посольства ряда государств позиции собственных правительств", -добавил он.
Богдашев поделился, что "каждый из подобных проектов успешно завершается заключением ряда соглашений". "Потенциал для развития взаимодействия с дипмиссиями велик. Со многими есть взаимный настрой на продолжение сотрудничества", - добавил он.