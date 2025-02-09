https://ria.ru/20250209/mid-1998241981.html

В МИД рассказали, как иностранные дипломаты знакомятся с Россией

В МИД рассказали, как иностранные дипломаты знакомятся с Россией - РИА Новости, 09.02.2025

В МИД рассказали, как иностранные дипломаты знакомятся с Россией

Директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев рассказал в интервью РИА Новости накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата, как... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T11:04:00+03:00

2025-02-09T11:04:00+03:00

2025-02-09T11:04:00+03:00

россия

ближний восток

латинская америка

снг

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев рассказал в интервью РИА Новости накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата, как иностранные дипломаты знакомятся с Россией. "В рамках информационно-представительской работы Департамент государственного протокола на регулярной основе проводит по собственной инициативе мероприятия, которые способствуют формированию положительного образа нашей страны и ознакомлению иностранных коллег с деятельностью федеральных министерств и госкорпораций, культурным многообразием России и потенциалом российских регионов", - указал он. "Дипломаты, представляющие СНГ, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Африку, всегда с благодарностью принимают приглашения на подобные встречи, особенно признательны за возможность увидеть уникальные уголки России (в 2023 года послы африканских стран посетили Тульскую область, в 2024 года главы дипмиссий мусульманских стран были в Республике Дагестан, в ближайшее время планируется посещение еще одного из удаленных от Москвы регионов)", - сообщил Богдашев. По его словам, "ранее мы приглашали и представителей недружественных государств, исходя в том числе из гуманитарной составляющей событий, однако тем поступили указания из Брюсселя, в соответствии с которыми их участие стало невозможным". "Часто в связи с этим задаемся вопросом, представляют ли посольства ряда государств позиции собственных правительств", -добавил он. Богдашев поделился, что "каждый из подобных проектов успешно завершается заключением ряда соглашений". "Потенциал для развития взаимодействия с дипмиссиями велик. Со многими есть взаимный настрой на продолжение сотрудничества", - добавил он.

https://ria.ru/20250209/mid-1998234699.html

https://ria.ru/20250209/mid-1998239944.html

россия

ближний восток

латинская америка

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россия, ближний восток, латинская америка, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)