https://ria.ru/20250209/mid-1998239944.html

В МИД рассказали об инструменте давления на дипломатов за рубежом

В МИД рассказали об инструменте давления на дипломатов за рубежом - РИА Новости, 09.02.2025

В МИД рассказали об инструменте давления на дипломатов за рубежом

В российском МИД заявили, что аккредитация и постановка на миграционный учет представителей дипкорпуса становится инструментом давления на российских дипломатов РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:49:00+03:00

2025-02-09T10:49:00+03:00

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В российском МИД заявили, что аккредитация и постановка на миграционный учет представителей дипкорпуса становится инструментом давления на российских дипломатов за рубежом. "Не менее важным направлением нашей деятельности является аккредитация и постановка на миграционный учет представителей дипломатического и консульского корпуса, обработка соответствующих нот, оформление дипломатических, консульских, служебных карточек и удостоверений", - заявил РИА Новости накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев. "С сожалением отмечаем, что в ряде стран данный, казалось бы, технический аспект становится инструментом давления на российских дипломатов за рубежом (ведь без этих документов во многих случаях даже не получится покинуть пределы посольства). Со своей стороны вводим ответные меры и исходим из того, что наша реакция на подобные выпады должна следовать незамедлительно", - подчеркнул он. По словам Богдашева, его департамент "ведет работу по оперативному своду и учету входящих поздравительных и благодарственных протокольных посланий в адрес руководства Российской Федерации от лица зарубежных глав государств и правительств, других официальных лиц". "Их анализ, кстати, свидетельствует о том, что, несмотря на разговоры о какой-то и кем-то мнимой изоляции России, многие лидеры выражают поддержку внешнеполитическому вектору нашей страны, а также намерение углублять контакты", - заключил он.

https://ria.ru/20250209/mid-1998234699.html

https://ria.ru/20250209/zelenskij-1998229879.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика