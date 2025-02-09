https://ria.ru/20250209/mid-1998237815.html

Захарова рассказала о работе МИД в День дипломата

Захарова рассказала о работе МИД в День дипломата - РИА Новости, 09.02.2025

Захарова рассказала о работе МИД в День дипломата

Сотрудники МИД России плотно контактируют со СМИ по случаю Дня дипломата 10 февраля, сам праздник проходит в рабочей атмосфере, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:26:00+03:00

2025-02-09T10:26:00+03:00

2025-02-09T10:26:00+03:00

общество

россия

мария захарова

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Сотрудники МИД России плотно контактируют со СМИ по случаю Дня дипломата 10 февраля, сам праздник проходит в рабочей атмосфере, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. “В первую очередь, мы отмечаем его со средствами массовой информации, потому что делимся на всех наших направлениях, - и послы, и постпреды, и руководство министерства, и сотрудники нашего ведомства - со средствами массовой информации, журналистами, с корреспондентами состоянием или оценками состояния международных отношений, рассказываем о кропотливой работе, приводим примеры и так далее”, - сказала она. Как отметила Захарова, на фоне праздника подводятся итоги, намечаются планы, поэтому он проходит в рабочей атмосфере. “Приемы, кстати говоря, тоже часть работы. Это не праздник сам по себе, это возможность. Это возможность общения, это возможность коммуникации дипломатов. Конечно, последние годы особый акцент делается на социальных сетях. Есть специальные хэштеги, будет большое количество материалов от каждого нашего загранучреждения”, - добавила она. По словам Захаровой, в свой профессиональный праздник работники российской дипломатии встречаются с друзьями и коллегами, получают поздравления не только от общественности, неправительственных структур и организаций, но и из-за рубежа.

https://ria.ru/20250113/zhurnalist-1993472767.html

https://ria.ru/20250209/mid-1998237037.html

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общество, россия, мария захарова