https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html

В МИД рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы

В МИД рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы - РИА Новости, 09.02.2025

В МИД рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы

Многие приглашенные главы государств уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:23:00+03:00

2025-02-09T10:23:00+03:00

2025-02-09T10:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

москва

ссср

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Многие приглашенные главы государств уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев. "Сотрудники Департамента ведут работу напрямую с главами делегаций, проявляют профессиональный и добросовестный подход не только к выполнению своих непосредственных задач, но и во многом влияют на политическую составляющую пребывания зарубежных лидеров в России", - сказал он. "В настоящее время совместно с коллегами из Кремля, а также другими компетентными ведомствами активно готовимся к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - сообщил он. "Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в декабре прошлого года озвучил, что "Россия будет рада видеть всех в Москве 9 мая 2025 года на праздновании 80-летия Победы, в том числе представителей стран антигитлеровской коалиции", - напомнил дипломат. "Многие приглашенные главы государств уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях. Исходим из того, что эта Победа значима для народов СССР и всего мира. В современных условиях, характеризующихся повышенным уровнем турбулентности и нарастанием кризисных явлений, особенно важно извлекать уроки из прошлого, отстаивать и сохранять память о подвигах героев Второй мировой войны, мужестве воинов и тружеников тыла", - сказал Богдашев. Он добавил, что "стремимся и неформально подходить к делу, видим, что это находит отклик и дает результаты". "В целом настроены на то, чтобы гость приезжал и уезжал с улыбкой на лице", - дополнил он.

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, москва, ссср, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне