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В МИД рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы - РИА Новости, 09.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:23 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html
В МИД рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы
В МИД рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы - РИА Новости, 09.02.2025
В МИД рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы
Многие приглашенные главы государств уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T10:23:00+03:00
2025-02-09T10:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
ссср
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Многие приглашенные главы государств уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев. "Сотрудники Департамента ведут работу напрямую с главами делегаций, проявляют профессиональный и добросовестный подход не только к выполнению своих непосредственных задач, но и во многом влияют на политическую составляющую пребывания зарубежных лидеров в России", - сказал он. "В настоящее время совместно с коллегами из Кремля, а также другими компетентными ведомствами активно готовимся к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - сообщил он. "Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в декабре прошлого года озвучил, что "Россия будет рада видеть всех в Москве 9 мая 2025 года на праздновании 80-летия Победы, в том числе представителей стран антигитлеровской коалиции", - напомнил дипломат. "Многие приглашенные главы государств уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях. Исходим из того, что эта Победа значима для народов СССР и всего мира. В современных условиях, характеризующихся повышенным уровнем турбулентности и нарастанием кризисных явлений, особенно важно извлекать уроки из прошлого, отстаивать и сохранять память о подвигах героев Второй мировой войны, мужестве воинов и тружеников тыла", - сказал Богдашев. Он добавил, что "стремимся и неформально подходить к делу, видим, что это находит отклик и дает результаты". "В целом настроены на то, чтобы гость приезжал и уезжал с улыбкой на лице", - дополнил он.
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общество, россия, москва, ссср, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, СССР, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В МИД рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы

МИД: многие главы государств подтвердили участие в праздновании 80-летия Победы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Многие приглашенные главы государств уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.
"Сотрудники Департамента ведут работу напрямую с главами делегаций, проявляют профессиональный и добросовестный подход не только к выполнению своих непосредственных задач, но и во многом влияют на политическую составляющую пребывания зарубежных лидеров в России", - сказал он.
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"В настоящее время совместно с коллегами из Кремля, а также другими компетентными ведомствами активно готовимся к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - сообщил он.
"Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в декабре прошлого года озвучил, что "Россия будет рада видеть всех в Москве 9 мая 2025 года на праздновании 80-летия Победы, в том числе представителей стран антигитлеровской коалиции", - напомнил дипломат.
"Многие приглашенные главы государств уже подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях. Исходим из того, что эта Победа значима для народов СССР и всего мира. В современных условиях, характеризующихся повышенным уровнем турбулентности и нарастанием кризисных явлений, особенно важно извлекать уроки из прошлого, отстаивать и сохранять память о подвигах героев Второй мировой войны, мужестве воинов и тружеников тыла", - сказал Богдашев.
Он добавил, что "стремимся и неформально подходить к делу, видим, что это находит отклик и дает результаты". "В целом настроены на то, чтобы гость приезжал и уезжал с улыбкой на лице", - дополнил он.
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