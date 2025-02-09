https://ria.ru/20250209/mid-1998237037.html

В МИД рассказали о праздновании Дня дипломатического работника

В МИД рассказали о праздновании Дня дипломатического работника - РИА Новости, 09.02.2025

В МИД рассказали о праздновании Дня дипломатического работника

Директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев рассказал РИА Новости о том, как отмечают в министерстве профессиональный праздник. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:17:00+03:00

2025-02-09T10:17:00+03:00

2025-02-09T10:17:00+03:00

россия

сергей лавров

евгений примаков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев рассказал РИА Новости о том, как отмечают в министерстве профессиональный праздник. "Департамент государственного протокола не отделяет себя от других подразделений министерства иностранных дел. День дипломатического работника – общий праздник всех коллег, вне зависимости от того направления, на котором они задействованы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как планируют сотрудники Департамента отпраздновать День. "Каких-либо отдельных торжеств в Департаменте по этому случаю не организуется, но наши сотрудники принимают самое активное участие в подготовке общеминистерских мероприятий", - пояснил он . "В их число входит возложение Министром венков к мемориальным доскам в главном здании МИД России. Они посвящены памяти сотрудников Наркомата иностранных дел СССР и Наркомата внешней торговли СССР, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тех, кто стал жертвами политических репрессий в 30-х, 40-х и 50-х годах, а также дипломатов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сергей Лавров всегда выступает с речью, отмечает заслуги ветеранов дипслужбы", - рассказал дипломат. По его словам, в последние годы на это мероприятие приглашаются также послы и руководители различных интеграционных объединений, существующих на постсоветском пространстве. "Таким образом мы отдаем должное лучшим традициям советской дипломатической школы", - заметил Богдашев. "В программу празднования входит возложение цветов к памятнику бывшего главы российского внешнеполитического ведомства Евгения Примакова на Смоленской-Сенной площади, а также к могилам видных дипломатов, захороненных на Новодевичьем и Троекуровском кладбищах. Вечером проводится торжественное собрание с участием руководства министерства для подведения профессиональных итогов года", - пояснил он.

https://ria.ru/20250209/mid-1998234699.html

https://ria.ru/20250206/rossija-1997816886.html

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россия, сергей лавров, евгений примаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)