https://ria.ru/20250209/mid-1998234699.html
В МИД заявили о нарушениях западными странами Венской конвенции
В МИД заявили о нарушениях западными странами Венской конвенции - РИА Новости, 09.02.2025
В МИД заявили о нарушениях западными странами Венской конвенции
Российская сторона констатирует, что в последнее время сталкивается со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:52:00+03:00
2025-02-09T09:52:00+03:00
2025-02-09T09:52:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская сторона констатирует, что в последнее время сталкивается со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: речь идет об отказе в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничениях свободы передвижения, финансовых рестрикциях, сообщил РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев. "Поверьте, профессия дипломата далеко не так романтична и легка, как может показаться на первый взгляд. Эту работу идеализируют те, кто не посвящен во внутренние процессы. Разумеется, все самое сложное остается за кадром", - рассказал он. По словам дипломата, "в действительности дипломатическая деятельность сопряжена с множеством ограничений, рисков и вызовов". "Зачастую приходится работать в весьма непростых условиях ввиду вооруженных конфликтов, эпидемий, климатических особенностей страны пребывания, иногда – в откровенно враждебной обстановке", - добавил Богдашев. По его словам, "к сожалению, в последнее время сталкиваемся со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипсношениях 1961 года или осложнения условий пребывания коллег за рубежом". "Отказ в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничение свободы передвижения, финансовые рестрикции – список можно продолжать еще долго. Все это отрицательно сказывается на традиционной дипломатии, нацеленной на снижение градуса напряженности между государствами", - заявил дипломат. Он добавил, что "вызывает полнейшее негодование целенаправленная русофобская политика и беспрецедентный накал антироссийской риторики, результатом которых становятся зачастую даже нападения на сотрудников наших загранучреждений и здания посольств и консульств в странах "коллективного Запада". "Вместо защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности некоторые европейские чиновники руководствуются непонятно чем – если раньше мы видели крупных политических деятелей, то сейчас некоторые из них напоминают фишки из игры "Монополия", которые, очевидно, кто-то передвигает", - поделился он. "В беседах с европейскими послами неоднократно подчеркивали неприемлемость такого отношения к российским дипломатам и необходимость соблюдения норм международного права", - заметил директор департамента государственного протокола МИД России. По его словам, "если же договориться не получается, то вынуждены вводить симметричные или асимметричные меры". "Искренне считаем, что дипломатия – искусство возможного. Именно равноправный и взаимоуважительный диалог актуален сейчас как никогда", - уверен Богдашев. "Вызывает разочарование отход ряда стран от традиционных инструментов дипломатического общения и достижения компромиссов", - добавил он. "Со своей стороны всегда готовы предложить зарубежным коллегам максимально комфортные условия работы в России в целях развития двусторонних и многосторонних отношений. Отсутствие большого количества обращений к нам по этому поводу – свидетельство того, насколько наша страна без просьб, в предупредительном порядке, заботится о дипкорпусе", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20240123/belorussiya-1923075648.html
https://ria.ru/20241130/finlyandiya-1986623340.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
В МИД заявили о нарушениях западными странами Венской конвенции
Богдашев: иностранные правительства нарушают Венскую конвенцию о дипмиссиях
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская сторона констатирует, что в последнее время сталкивается со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: речь идет об отказе в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничениях свободы передвижения, финансовых рестрикциях, сообщил РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.
"Поверьте, профессия дипломата далеко не так романтична и легка, как может показаться на первый взгляд. Эту работу идеализируют те, кто не посвящен во внутренние процессы. Разумеется, все самое сложное остается за кадром", - рассказал он.
По словам дипломата, "в действительности дипломатическая деятельность сопряжена с множеством ограничений, рисков и вызовов". "Зачастую приходится работать в весьма непростых условиях ввиду вооруженных конфликтов, эпидемий, климатических особенностей страны пребывания, иногда – в откровенно враждебной обстановке", - добавил Богдашев.
По его словам, "к сожалению, в последнее время сталкиваемся со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипсношениях 1961 года или осложнения условий пребывания коллег за рубежом".
"Отказ в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничение свободы передвижения, финансовые рестрикции – список можно продолжать еще долго. Все это отрицательно сказывается на традиционной дипломатии, нацеленной на снижение градуса напряженности между государствами", - заявил дипломат.
Он добавил, что "вызывает полнейшее негодование целенаправленная русофобская политика и беспрецедентный накал антироссийской риторики, результатом которых становятся зачастую даже нападения на сотрудников наших загранучреждений и здания посольств и консульств в странах "коллективного Запада".
"Вместо защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности некоторые европейские чиновники руководствуются непонятно чем – если раньше мы видели крупных политических деятелей, то сейчас некоторые из них напоминают фишки из игры "Монополия", которые, очевидно, кто-то передвигает", - поделился он.
"В беседах с европейскими послами неоднократно подчеркивали неприемлемость такого отношения к российским дипломатам и необходимость соблюдения норм международного права", - заметил директор департамента государственного протокола МИД России.
По его словам, "если же договориться не получается, то вынуждены вводить симметричные или асимметричные меры".
"Искренне считаем, что дипломатия – искусство возможного. Именно равноправный и взаимоуважительный диалог актуален сейчас как никогда", - уверен Богдашев.
"Вызывает разочарование отход ряда стран от традиционных инструментов дипломатического общения и достижения компромиссов", - добавил он.
"Со своей стороны всегда готовы предложить зарубежным коллегам максимально комфортные условия работы в России
в целях развития двусторонних и многосторонних отношений. Отсутствие большого количества обращений к нам по этому поводу – свидетельство того, насколько наша страна без просьб, в предупредительном порядке, заботится о дипкорпусе", - заключил дипломат.