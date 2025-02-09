Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили о нарушениях западными странами Венской конвенции - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/mid-1998234699.html
В МИД заявили о нарушениях западными странами Венской конвенции
В МИД заявили о нарушениях западными странами Венской конвенции - РИА Новости, 09.02.2025
В МИД заявили о нарушениях западными странами Венской конвенции
Российская сторона констатирует, что в последнее время сталкивается со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T09:52:00+03:00
2025-02-09T09:52:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская сторона констатирует, что в последнее время сталкивается со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: речь идет об отказе в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничениях свободы передвижения, финансовых рестрикциях, сообщил РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев. "Поверьте, профессия дипломата далеко не так романтична и легка, как может показаться на первый взгляд. Эту работу идеализируют те, кто не посвящен во внутренние процессы. Разумеется, все самое сложное остается за кадром", - рассказал он. По словам дипломата, "в действительности дипломатическая деятельность сопряжена с множеством ограничений, рисков и вызовов". "Зачастую приходится работать в весьма непростых условиях ввиду вооруженных конфликтов, эпидемий, климатических особенностей страны пребывания, иногда – в откровенно враждебной обстановке", - добавил Богдашев. По его словам, "к сожалению, в последнее время сталкиваемся со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипсношениях 1961 года или осложнения условий пребывания коллег за рубежом". "Отказ в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничение свободы передвижения, финансовые рестрикции – список можно продолжать еще долго. Все это отрицательно сказывается на традиционной дипломатии, нацеленной на снижение градуса напряженности между государствами", - заявил дипломат. Он добавил, что "вызывает полнейшее негодование целенаправленная русофобская политика и беспрецедентный накал антироссийской риторики, результатом которых становятся зачастую даже нападения на сотрудников наших загранучреждений и здания посольств и консульств в странах "коллективного Запада". "Вместо защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности некоторые европейские чиновники руководствуются непонятно чем – если раньше мы видели крупных политических деятелей, то сейчас некоторые из них напоминают фишки из игры "Монополия", которые, очевидно, кто-то передвигает", - поделился он. "В беседах с европейскими послами неоднократно подчеркивали неприемлемость такого отношения к российским дипломатам и необходимость соблюдения норм международного права", - заметил директор департамента государственного протокола МИД России. По его словам, "если же договориться не получается, то вынуждены вводить симметричные или асимметричные меры". "Искренне считаем, что дипломатия – искусство возможного. Именно равноправный и взаимоуважительный диалог актуален сейчас как никогда", - уверен Богдашев. "Вызывает разочарование отход ряда стран от традиционных инструментов дипломатического общения и достижения компромиссов", - добавил он. "Со своей стороны всегда готовы предложить зарубежным коллегам максимально комфортные условия работы в России в целях развития двусторонних и многосторонних отношений. Отсутствие большого количества обращений к нам по этому поводу – свидетельство того, насколько наша страна без просьб, в предупредительном порядке, заботится о дипкорпусе", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20240123/belorussiya-1923075648.html
https://ria.ru/20241130/finlyandiya-1986623340.html
https://ria.ru/20241129/posolstvo-1986420873.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_451:0:3096:1984_1920x0_80_0_0_3f8a2d894fc9610e9c1f9112c3b3446e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
В МИД заявили о нарушениях западными странами Венской конвенции

Богдашев: иностранные правительства нарушают Венскую конвенцию о дипмиссиях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская сторона констатирует, что в последнее время сталкивается со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: речь идет об отказе в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничениях свободы передвижения, финансовых рестрикциях, сообщил РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.
"Поверьте, профессия дипломата далеко не так романтична и легка, как может показаться на первый взгляд. Эту работу идеализируют те, кто не посвящен во внутренние процессы. Разумеется, все самое сложное остается за кадром", - рассказал он.
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Минск обвинил НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
23 января 2024, 20:00
По словам дипломата, "в действительности дипломатическая деятельность сопряжена с множеством ограничений, рисков и вызовов". "Зачастую приходится работать в весьма непростых условиях ввиду вооруженных конфликтов, эпидемий, климатических особенностей страны пребывания, иногда – в откровенно враждебной обстановке", - добавил Богдашев.
По его словам, "к сожалению, в последнее время сталкиваемся со случаями нарушения иностранными правительствами положений Венской конвенции о дипсношениях 1961 года или осложнения условий пребывания коллег за рубежом".
"Отказ в рабочих контактах с властями страны пребывания, ограничение свободы передвижения, финансовые рестрикции – список можно продолжать еще долго. Все это отрицательно сказывается на традиционной дипломатии, нацеленной на снижение градуса напряженности между государствами", - заявил дипломат.
Он добавил, что "вызывает полнейшее негодование целенаправленная русофобская политика и беспрецедентный накал антироссийской риторики, результатом которых становятся зачастую даже нападения на сотрудников наших загранучреждений и здания посольств и консульств в странах "коллективного Запада".
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Финляндия изучает выход из конвенции по минам из-за "российской угрозы"
30 ноября 2024, 13:41
"Вместо защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности некоторые европейские чиновники руководствуются непонятно чем – если раньше мы видели крупных политических деятелей, то сейчас некоторые из них напоминают фишки из игры "Монополия", которые, очевидно, кто-то передвигает", - поделился он.
"В беседах с европейскими послами неоднократно подчеркивали неприемлемость такого отношения к российским дипломатам и необходимость соблюдения норм международного права", - заметил директор департамента государственного протокола МИД России.
По его словам, "если же договориться не получается, то вынуждены вводить симметричные или асимметричные меры".
"Искренне считаем, что дипломатия – искусство возможного. Именно равноправный и взаимоуважительный диалог актуален сейчас как никогда", - уверен Богдашев.
"Вызывает разочарование отход ряда стран от традиционных инструментов дипломатического общения и достижения компромиссов", - добавил он.
"Со своей стороны всегда готовы предложить зарубежным коллегам максимально комфортные условия работы в России в целях развития двусторонних и многосторонних отношений. Отсутствие большого количества обращений к нам по этому поводу – свидетельство того, насколько наша страна без просьб, в предупредительном порядке, заботится о дипкорпусе", - заключил дипломат.
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Посольство России в Швеции ответило на случаи вандализма против дипмиссии
29 ноября 2024, 13:11
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала