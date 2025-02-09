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Росморречфлот рассказал о грузе судна, севшего на мель на Сахалине - РИА Новости, 09.02.2025
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12:56 09.02.2025 (обновлено: 14:03 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/mazut-1998250599.html
Росморречфлот рассказал о грузе судна, севшего на мель на Сахалине
Росморречфлот рассказал о грузе судна, севшего на мель на Сахалине - РИА Новости, 09.02.2025
Росморречфлот рассказал о грузе судна, севшего на мель на Сахалине
Балкер AN YANG 2, севший на мель на Сахалине, не перевозил мазут как груз, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T12:56:00+03:00
2025-02-09T14:03:00+03:00
сахалин
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Балкер AN YANG 2, севший на мель на Сахалине, не перевозил мазут как груз, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.&quot;Мазута в качестве груза на грузовом балкере AN YANG 2, севшем на мель на Сахалине, нет. Грузом является тысяча тонн угля. На судне в виде судового топлива для главного двигателя находятся 54 тонны дизтоплива и 706 тонн мазута. Все запасы находятся в &quot;подвесных&quot; танках. Топливу ничего не угрожает&quot;, — сказали в ведомстве.Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на месте происшествия нет, отметили в Росморречфлоте.Жизни экипажа ничего не угрожает, все судовые системы в рабочем состоянии.Пресс-служба регионального главка МЧС России ранее сообщила, что ночью иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск. Там отмечали, что разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о введении режима повышенной готовности в районе происшествия. Позже в Невельском районе ввели режим ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250209/avariya-1998224842.html
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4.7
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7 495 645-6601
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Китайское судно "Ань Янь 2" на мели в Невельском районе Сахалина
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сахалин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия
Сахалин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия
Росморречфлот рассказал о грузе судна, севшего на мель на Сахалине

Китайский балкер "Ань Янь 2", севший на мель на Сахалине, не перевозит мазут

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Балкер AN YANG 2, севший на мель на Сахалине, не перевозил мазут как груз, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
«

"Мазута в качестве груза на грузовом балкере AN YANG 2, севшем на мель на Сахалине, нет. Грузом является тысяча тонн угля. На судне в виде судового топлива для главного двигателя находятся 54 тонны дизтоплива и 706 тонн мазута. Все запасы находятся в "подвесных" танках. Топливу ничего не угрожает", — сказали в ведомстве.

Китайское судно Ань Янь 2 село на мель у порта Невельска на Сахалине - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
СК проверяет обстоятельства аварии судна у Сахалина
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Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на месте происшествия нет, отметили в Росморречфлоте.
Жизни экипажа ничего не угрожает, все судовые системы в рабочем состоянии.
Пресс-служба регионального главка МЧС России ранее сообщила, что ночью иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск. Там отмечали, что разлива топлива не наблюдалось.
Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о введении режима повышенной готовности в районе происшествия. Позже в Невельском районе ввели режим ЧС муниципального характера.
Судно Ань Янь 2, севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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СахалинФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Происшествия
 
 
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