https://ria.ru/20250209/mazut-1998250599.html

Росморречфлот рассказал о грузе судна, севшего на мель на Сахалине

Росморречфлот рассказал о грузе судна, севшего на мель на Сахалине - РИА Новости, 09.02.2025

Росморречфлот рассказал о грузе судна, севшего на мель на Сахалине

Балкер AN YANG 2, севший на мель на Сахалине, не перевозил мазут как груз, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T12:56:00+03:00

2025-02-09T12:56:00+03:00

2025-02-09T14:03:00+03:00

сахалин

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Балкер AN YANG 2, севший на мель на Сахалине, не перевозил мазут как груз, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Мазута в качестве груза на грузовом балкере AN YANG 2, севшем на мель на Сахалине, нет. Грузом является тысяча тонн угля. На судне в виде судового топлива для главного двигателя находятся 54 тонны дизтоплива и 706 тонн мазута. Все запасы находятся в "подвесных" танках. Топливу ничего не угрожает", — сказали в ведомстве.Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на месте происшествия нет, отметили в Росморречфлоте.Жизни экипажа ничего не угрожает, все судовые системы в рабочем состоянии.Пресс-служба регионального главка МЧС России ранее сообщила, что ночью иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск. Там отмечали, что разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о введении режима повышенной готовности в районе происшествия. Позже в Невельском районе ввели режим ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250209/avariya-1998224842.html

https://ria.ru/20250209/sudno-1998220440.html

сахалин

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Варвара Скокшина

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Китайское судно "Ань Янь 2" на мели в Невельском районе Сахалина Китайское судно "Ань Янь 2" на мели в Невельском районе Сахалина 2025-02-09T12:56 true PT0M13S

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Варвара Скокшина

сахалин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия