https://ria.ru/20250209/mask-1998296652.html

Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**

Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"** - РИА Новости, 09.02.2025

Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал в соцсети X закрыть "Радио Свободная... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T20:01:00+03:00

2025-02-09T20:01:00+03:00

2025-02-09T20:49:00+03:00

илон маск

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дональд трамп

ричард гренелл

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал в соцсети X закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**."Да, закройте их. <...> Их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой", — написал он.Таким образом предприниматель отреагировал на пост пользователя, который приводил слова специального посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла о том, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"** — это СМИ, оплачиваемые американскими налогоплательщиками, которые стали пережитком прошлого.Маск добавил, что они сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков. В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся СВО. "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20250209/mask-1998236098.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

илон маск, сша, голос америки (радиостанция), технологии, россия, украина, дональд трамп, ричард гренелл, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)