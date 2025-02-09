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Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"** - РИА Новости, 09.02.2025
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20:01 09.02.2025 (обновлено: 20:49 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/mask-1998296652.html
Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**
Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"** - РИА Новости, 09.02.2025
Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**
Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал в соцсети X закрыть "Радио Свободная... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T20:01:00+03:00
2025-02-09T20:49:00+03:00
илон маск
сша
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технологии
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал в соцсети X закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**.&quot;Да, закройте их. &lt;...&gt; Их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой&quot;, — написал он.Таким образом предприниматель отреагировал на пост пользователя, который приводил слова специального посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла о том, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"** — это СМИ, оплачиваемые американскими налогоплательщиками, которые стали пережитком прошлого.Маск добавил, что они сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков. В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся СВО. "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.
https://ria.ru/20250209/mask-1998236098.html
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илон маск, сша, голос америки (радиостанция), технологии, россия, украина, дональд трамп, ричард гренелл, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Илон Маск, США, Голос Америки (радиостанция), Технологии, Россия, Украина, Дональд Трамп, Ричард Гренелл, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**

Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки", назвав их сумасшедшими

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал в соцсети X закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**.
«

"Да, закройте их. <...> Их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой", — написал он.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID
Вчера, 10:04
Таким образом предприниматель отреагировал на пост пользователя, который приводил слова специального посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла о том, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"** — это СМИ, оплачиваемые американскими налогоплательщиками, которые стали пережитком прошлого.
Маск добавил, что они сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков.
В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся СВО. "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе
Вчера, 00:26
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
** СМИ, признанное в России иноагентом.
 
Илон МаскСШАГолос Америки (радиостанция)ТехнологииРоссияУкраинаДональд ТрампРичард ГренеллФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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