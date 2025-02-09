Маск призвал закрыть "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**
Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки", назвав их сумасшедшими
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал в соцсети X закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**.
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"Да, закройте их. <...> Их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой", — написал он.
Таким образом предприниматель отреагировал на пост пользователя, который приводил слова специального посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла о том, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"** — это СМИ, оплачиваемые американскими налогоплательщиками, которые стали пережитком прошлого.
Маск добавил, что они сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков.
В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке физической деятельности в Москве. В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся СВО. "Радио Свобода"* финансируется американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM).
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
** СМИ, признанное в России иноагентом.