https://ria.ru/20250209/mask-1998280539.html

Маск заявил, что учителя в Калифорнии навязывают ученикам идеи расизма

Маск заявил, что учителя в Калифорнии навязывают ученикам идеи расизма - РИА Новости, 09.02.2025

Маск заявил, что учителя в Калифорнии навязывают ученикам идеи расизма

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил, что учителя штата Калифорния навязывают... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T17:40:00+03:00

2025-02-09T17:40:00+03:00

2025-02-09T17:44:00+03:00

калифорния

сша

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил, что учителя штата Калифорния навязывают ученикам идеи "расизма, сексизма и коммунизма". "Учителя в Калифорнии тратят свое время на то, чтобы внушать детям... (идеи) расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их навыкам, которые помогут им добиться успеха в жизни. Этому нужно положить конец", - написал Маск в социальной сети X, реагируя на пост о том, что учителя в Калифорнии требуют повышения зарплаты.

https://ria.ru/20250209/mask-1998279814.html

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калифорния, сша, илон маск, в мире