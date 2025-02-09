https://ria.ru/20250209/mask-1998280539.html
Маск заявил, что учителя в Калифорнии навязывают ученикам идеи расизма
Маск заявил, что учителя в Калифорнии навязывают ученикам идеи расизма - РИА Новости, 09.02.2025
Маск заявил, что учителя в Калифорнии навязывают ученикам идеи расизма
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил, что учителя штата Калифорния навязывают... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:40:00+03:00
2025-02-09T17:40:00+03:00
2025-02-09T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск заявил, что учителя штата Калифорния навязывают ученикам идеи "расизма, сексизма и коммунизма". "Учителя в Калифорнии тратят свое время на то, чтобы внушать детям... (идеи) расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их навыкам, которые помогут им добиться успеха в жизни. Этому нужно положить конец", - написал Маск в социальной сети X, реагируя на пост о том, что учителя в Калифорнии требуют повышения зарплаты.
https://ria.ru/20250209/mask-1998279814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, сша, илон маск, в мире
Калифорния, США, Илон Маск, В мире
Маск заявил, что учителя в Калифорнии навязывают ученикам идеи расизма
Маск: учителя в Калифорнии навязывают детям идеи расизма, сексизма и коммунизма