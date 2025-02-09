https://ria.ru/20250209/mask-1998236098.html

Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID

Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID - РИА Новости, 09.02.2025

Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сыронизировал над "независимыми" СМИ России и... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:04:00+03:00

2025-02-09T10:04:00+03:00

2025-02-09T15:34:00+03:00

в мире

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илон маск

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сыронизировал над "независимыми" СМИ России и Украины, которые в данный момент остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID)."Независимые СМИ" — надрываюсь от смеха (в оригинале: LMAO. — Прим. ред.)", — написал Маск в социальной сети X, приложив к посту картинку, где указано, что "независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID".При этом Маск не уточнил, какие СМИ имеет в виду. Госсекретарь США Марко Рубио, в понедельник назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, в среду заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу" для определения соответствия финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за некоторыми исключениями, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250209/mask-1998210873.html

https://ria.ru/20250207/usaid-1998080588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, украина, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша