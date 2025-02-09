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Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID
Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID - РИА Новости, 09.02.2025
Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID
Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сыронизировал над "независимыми" СМИ России и... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T10:04:00+03:00
2025-02-09T10:04:00+03:00
2025-02-09T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сыронизировал над "независимыми" СМИ России и Украины, которые в данный момент остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID)."Независимые СМИ" — надрываюсь от смеха (в оригинале: LMAO. — Прим. ред.)", — написал Маск в социальной сети X, приложив к посту картинку, где указано, что "независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID".При этом Маск не уточнил, какие СМИ имеет в виду. Госсекретарь США Марко Рубио, в понедельник назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, в среду заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу" для определения соответствия финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за некоторыми исключениями, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250209/mask-1998210873.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Россия, Украина, Илон Маск, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID
Маск пошутил над СМИ в России и на Украине, оставшимися без финансирования USAID