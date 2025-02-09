https://ria.ru/20250209/mask-1998210873.html

Минфин США в год тратит $100 миллиардов на выплаты неизвестным, заявил Маск

Минфин США в год тратит $100 миллиардов на выплаты неизвестным, заявил Маск - РИА Новости, 09.02.2025

Минфин США в год тратит $100 миллиардов на выплаты неизвестным, заявил Маск

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что минфин страны ежегодно... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T01:50:00+03:00

2025-02-09T01:50:00+03:00

2025-02-09T01:52:00+03:00

экономика

сша

илон маск

скотт бессент

министерство финансов сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск сообщил, что минфин страны ежегодно выплачивает 100 миллиардов долларов неустановленным лицам. "Вчера мне сообщили, что в настоящее время более 100 миллиардов долларов в год выплачивается лицам, не имеющим ни социального индивидуального кода, ни даже временного идентификационного номера. Если это правда, то это крайне подозрительно", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Как отметил бизнесмен, на его вопрос о том, какой процент этих выплат является "явным и очевидным" мошенничеством, в минфине сказали, что речь идет примерно о 50 миллиардах долларов в год, или одном миллиарде долларов в неделю. По словам Маска, представители DOGE и минфина США пришли к выводу, что в дальнейшем все государственные выплаты должны классифицироваться для проведения финансовых проверок, а необходимость выплаты любого платежа должна быть обоснована. При этом было установлено, что список недоступных для платежа субъектов, включая мошеннические организации и лиц, связанных с террористическими группировками, также должен обновляться как минимум раз в неделю. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.

https://ria.ru/20250207/pentagon-1998087848.html

https://ria.ru/20250209/guardian-1998208590.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, илон маск, скотт бессент, министерство финансов сша