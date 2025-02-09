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Мать пострадавшего при обстреле Макеевки ребенка умерла в больнице - РИА Новости, 09.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 09.02.2025 (обновлено: 18:18 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/makeevka-1998279672.html
Мать пострадавшего при обстреле Макеевки ребенка умерла в больнице
Мать пострадавшего при обстреле Макеевки ребенка умерла в больнице - РИА Новости, 09.02.2025
Мать пострадавшего при обстреле Макеевки ребенка умерла в больнице
Мать ребенка, пострадавшего при украинском обстреле Макеевки в ДНР, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:33:00+03:00
2025-02-09T18:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Мать ребенка, пострадавшего при украинском обстреле Макеевки в ДНР, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в оперативных службах. "Попавшая под обстрел вместе с дочерью женщина 1995 года рождения сегодня скончалась от полученных травм в больнице", — говорится в сообщении.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела пострадали десять человек, включая ребенка, еще один человек погиб. Повреждения получили 15 гражданских автомобилей. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20250208/ataka-1998166531.html
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макеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия
Мать пострадавшего при обстреле Макеевки ребенка умерла в больнице

Мать ребенка, попавшего под обстрел ВСУ в Макеевке, скончалась в больнице

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРаботники МЧС на месте обстрела в Макеевке. 8 февраля 2025
Работники МЧС на месте обстрела в Макеевке. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Работники МЧС на месте обстрела в Макеевке. 8 февраля 2025
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Мать ребенка, пострадавшего при украинском обстреле Макеевки в ДНР, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
«
"Попавшая под обстрел вместе с дочерью женщина 1995 года рождения сегодня скончалась от полученных травм в больнице", — говорится в сообщении.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела пострадали десять человек, включая ребенка, еще один человек погиб. Повреждения получили 15 гражданских автомобилей.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Сгоревшие автомобили на месте обстрела в Макеевке - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
МИД назвал атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева
8 февраля, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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