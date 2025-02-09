https://ria.ru/20250209/makeevka-1998259152.html
В поврежденные при украинском обстреле дома в Макеевке вернули свет и тепло
В поврежденные при украинском обстреле дома в Макеевке вернули свет и тепло - РИА Новости, 09.02.2025
В поврежденные при украинском обстреле дома в Макеевке вернули свет и тепло
Свет и тепло вернули в дома, поврежденные в результате ракетного удара украинских войск по центру Макеевки в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:20:00+03:00
2025-02-09T14:20:00+03:00
2025-02-09T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
мария захарова
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Свет и тепло вернули в дома, поврежденные в результате ракетного удара украинских войск по центру Макеевки в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее Пушилин сообщал, что одна мирная жительница погибла, еще десять человек ранены в результате обстрела центра Макеевки со стороны ВСУ в субботу. Помимо этого, по его словам, повреждены многоквартирные дома, в зданиях выбиты окна, 15 автомобилей получили повреждения. "Проверил, как устраняются последствия ракетного удара ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по центру Макеевки. Уже дали в поврежденные дома свет и тепло, отремонтировали газовую трубу... В течение следующей недели оперативно заменим выбитые окна, уже работают замерщики, установка начнется во вторник-среду. Коммунальщики наводят порядок. Делаем все, чтобы как можно быстрее устранить последствия вражеской атаки и оказать всю необходимую помощь людям", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает обстрел ВСУ Макеевки в ДНР, считает его преступным актом терроризма, ответственность за который несут также и власти стран Запада. Захарова добавила, что Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить произошедшее.
https://ria.ru/20250208/makeevka-1998168362.html
https://ria.ru/20250208/makeevka-1998150461.html
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макеевка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
В поврежденные при украинском обстреле дома в Макеевке вернули свет и тепло
Пушилин: в поврежденные при обстреле ВСУ дома в Макеевке вернули свет и тепло