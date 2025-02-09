Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион
Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы им.экс-депутата Рады Фарион
© СоцсетиВо Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион
© Соцсети
Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Неизвестные во Львове залили черной краской табличку с названием улицы имени экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями, сообщил местный телеканал "Говорит большой Львов".
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"Замазали имя Ирины Фарион на табличке. Кто-то замазал грязью название улицы, названной в честь языковеда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Говорит большой Львов".
Подозреваемых двое, добавили в "Большом Львове", их все еще ищут.
Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний парень. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.
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