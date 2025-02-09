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Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион - РИА Новости, 09.02.2025
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19:28 09.02.2025 (обновлено: 19:38 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/lvov-1998292384.html
Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион
Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион - РИА Новости, 09.02.2025
Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион
Неизвестные во Львове залили черной краской табличку с названием улицы имени экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:28:00+03:00
2025-02-09T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Неизвестные во Львове залили черной краской табличку с названием улицы имени экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями, сообщил местный телеканал "Говорит большой Львов". "Замазали имя Ирины Фарион на табличке. Кто-то замазал грязью название улицы, названной в честь языковеда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Говорит большой Львов". Подозреваемых двое, добавили в "Большом Львове", их все еще ищут. Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний парень. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.
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в мире, львов, россия, ирина фарион, верховная рада украины
В мире, Львов, Россия, Ирина Фарион, Верховная Рада Украины
Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион

Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы им.экс-депутата Рады Фарион

© СоцсетиВо Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион
Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Соцсети
Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Неизвестные во Львове залили черной краской табличку с названием улицы имени экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями, сообщил местный телеканал "Говорит большой Львов".
«
"Замазали имя Ирины Фарион на табличке. Кто-то замазал грязью название улицы, названной в честь языковеда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Говорит большой Львов".
Подозреваемых двое, добавили в "Большом Львове", их все еще ищут.
Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний парень. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.
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В миреЛьвовРоссияИрина ФарионВерховная Рада Украины
 
 
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