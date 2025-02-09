https://ria.ru/20250209/lvov-1998292384.html

Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион

Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион - РИА Новости, 09.02.2025

Во Львове замазали грязью табличку с названием улицы имени Фарион

Неизвестные во Львове залили черной краской табличку с названием улицы имени экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T19:28:00+03:00

2025-02-09T19:28:00+03:00

2025-02-09T19:38:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Неизвестные во Львове залили черной краской табличку с названием улицы имени экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями, сообщил местный телеканал "Говорит большой Львов". "Замазали имя Ирины Фарион на табличке. Кто-то замазал грязью название улицы, названной в честь языковеда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Говорит большой Львов". Подозреваемых двое, добавили в "Большом Львове", их все еще ищут. Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний парень. Украинский телеканал "Прямой" сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, львов, россия, ирина фарион, верховная рада украины