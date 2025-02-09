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ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях - РИА Новости, 09.02.2025
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19:31 09.02.2025 (обновлено: 19:39 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/logistika-1998292699.html
ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях
ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях - РИА Новости, 09.02.2025
ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях
Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:31:00+03:00
2025-02-09T19:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
часов яр
димитров
денис пушилин
константиновка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов Яр, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Красноармейское направление: здесь мы видим, что противник пытается контратаковать. Но инициатива полностью, на 100% сейчас все-таки за войсками Российской Федерации. Также на этом направлении мы видим постепенное перерезание всей логистики (противника - ред.) по трассе Димитров-Константиновка-Часов Яр", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.Глава региона также сообщил, что российские бойцы расширяют зону контроля на великоновоселковском направлении, продолжая продвижение."Кураховское направление - также мы видим продвижение и в Андреевке, мы видим продвижение и достаточно ожесточенные бои в районе Дачного. Но, тем не менее, видим, что наши подразделения продолжают движение, не останавливаясь", - подчеркнул он.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250209/vojska-1998254377.html
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вооруженные силы рф, россия, часов яр, димитров, денис пушилин, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Часов Яр, Димитров, Денис Пушилин, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях

Бойцы перерезают логистику ВСУ по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета 122-мм миномета ВС РФ
Работа расчета 122-мм миномета ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета 122-мм миномета ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов Яр, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейское направление: здесь мы видим, что противник пытается контратаковать. Но инициатива полностью, на 100% сейчас все-таки за войсками Российской Федерации. Также на этом направлении мы видим постепенное перерезание всей логистики (противника - ред.) по трассе Димитров-Константиновка-Часов Яр", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
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Глава региона также сообщил, что российские бойцы расширяют зону контроля на великоновоселковском направлении, продолжая продвижение.
"Кураховское направление - также мы видим продвижение и в Андреевке, мы видим продвижение и достаточно ожесточенные бои в районе Дачного. Но, тем не менее, видим, что наши подразделения продолжают движение, не останавливаясь", - подчеркнул он.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияЧасов ЯрДимитровДенис ПушилинКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
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