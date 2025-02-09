https://ria.ru/20250209/logistika-1998292699.html
ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях
ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях - РИА Новости, 09.02.2025
ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях
Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:31:00+03:00
2025-02-09T19:31:00+03:00
2025-02-09T19:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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денис пушилин
константиновка
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России постепенно перерезают всю логистику противника по трассе, соединяющей Димитров (украинское название - Мирноград), Константиновку и Часов Яр, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Красноармейское направление: здесь мы видим, что противник пытается контратаковать. Но инициатива полностью, на 100% сейчас все-таки за войсками Российской Федерации. Также на этом направлении мы видим постепенное перерезание всей логистики (противника - ред.) по трассе Димитров-Константиновка-Часов Яр", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.Глава региона также сообщил, что российские бойцы расширяют зону контроля на великоновоселковском направлении, продолжая продвижение."Кураховское направление - также мы видим продвижение и в Андреевке, мы видим продвижение и достаточно ожесточенные бои в районе Дачного. Но, тем не менее, видим, что наши подразделения продолжают движение, не останавливаясь", - подчеркнул он.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250209/vojska-1998254377.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Часов Яр, Димитров, Денис Пушилин, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России перерезают всю логистику ВСУ в трех направлениях
Бойцы перерезают логистику ВСУ по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр