https://ria.ru/20250209/lavina-1998220322.html

В Красноярском крае ограничили движение на автодороге после схода лавины

В Красноярском крае ограничили движение на автодороге после схода лавины - РИА Новости, 09.02.2025

В Красноярском крае ограничили движение на автодороге после схода лавины

Сошла лавина в Красноярском крае, движение на автодороге "Курагино-Черемшанка" ограничено, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T06:07:00+03:00

2025-02-09T06:07:00+03:00

2025-02-09T11:06:00+03:00

происшествия

красноярский край

курагинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сошла лавина в Красноярском крае, движение на автодороге "Курагино-Черемшанка" ограничено, сообщает ГУМЧС по региону. "В 07.40 поступило сообщение о сходе снежной массы в Курагинском районе, на 25 км автодороги "Курагино-Черемшанка". Движение на данном участке ограничено", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что привлекались семь человек и три единицы техники, от подразделений регионального главка МЧС три человека и одна единица техники.

https://ria.ru/20250205/zdanie-1997421783.html

красноярский край

курагинский район

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происшествия, красноярский край, курагинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)