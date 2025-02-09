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В Красноярском крае ограничили движение на автодороге после схода лавины - РИА Новости, 09.02.2025
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06:07 09.02.2025 (обновлено: 11:06 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/lavina-1998220322.html
В Красноярском крае ограничили движение на автодороге после схода лавины
В Красноярском крае ограничили движение на автодороге после схода лавины - РИА Новости, 09.02.2025
В Красноярском крае ограничили движение на автодороге после схода лавины
Сошла лавина в Красноярском крае, движение на автодороге "Курагино-Черемшанка" ограничено, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T06:07:00+03:00
2025-02-09T11:06:00+03:00
происшествия
красноярский край
курагинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сошла лавина в Красноярском крае, движение на автодороге "Курагино-Черемшанка" ограничено, сообщает ГУМЧС по региону. "В 07.40 поступило сообщение о сходе снежной массы в Курагинском районе, на 25 км автодороги "Курагино-Черемшанка". Движение на данном участке ограничено", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что привлекались семь человек и три единицы техники, от подразделений регионального главка МЧС три человека и одна единица техники.
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красноярский край
курагинский район
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происшествия, красноярский край, курагинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Курагинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае ограничили движение на автодороге после схода лавины

МЧС: в Красноярском крае ограничили движение на автодороге после схода лавины

© Главное управление МЧС России по Красноярскому краюМесто схода лавины в Курагинском районе Красноярского края. 9 февраля 2025
Место схода лавины в Курагинском районе Красноярского края. 9 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Место схода лавины в Курагинском районе Красноярского края. 9 февраля 2025
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сошла лавина в Красноярском крае, движение на автодороге "Курагино-Черемшанка" ограничено, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 07.40 поступило сообщение о сходе снежной массы в Курагинском районе, на 25 км автодороги "Курагино-Черемшанка". Движение на данном участке ограничено", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что привлекались семь человек и три единицы техники, от подразделений регионального главка МЧС три человека и одна единица техники.
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ПроисшествияКрасноярский крайКурагинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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