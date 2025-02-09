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На парламентских выборах в Косово лидирует партия "премьера" Курти - РИА Новости, 09.02.2025
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21:27 09.02.2025 (обновлено: 22:08 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/kurti-1998305404.html
На парламентских выборах в Косово лидирует партия "премьера" Курти
На парламентских выборах в Косово лидирует партия "премьера" Курти - РИА Новости, 09.02.2025
На парламентских выборах в Косово лидирует партия "премьера" Курти
На выборах в "парламент" в самопровозглашенной республике Косово с 38,2% голосов лидирует радикальное движение "Самоопределение" премьера Альбина Курти,... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T21:27:00+03:00
2025-02-09T22:08:00+03:00
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. На выборах в "парламент" в самопровозглашенной республике Косово с 38,2% голосов лидирует радикальное движение "Самоопределение" премьера Альбина Курти, известное трениями с Белградом и жесткой позицией в отношении косовских сербов, свидетельствуют данные exit poll телеканала Klan Kosova.Избирательные участки закрылись на выборах в самопровозглашенной республике Косово в 19.00 (21.00 мск).На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в воскресенье правом голоса обладали около 2 миллионов человек. Волеизъявление проходило без значимых инцидентов, косовоалбанская полиция задержала двух избирателей за фотографирование своего бюллетеня. За 120 мест в "заксобрании" Косово боролись 28 партий и движений.Согласно данным exit poll телеканала, движение "Самоопределение" (VV), известное радикально антисербской позицией, получает 38,2% голосов.Помимо "Самоопределения" в "парламент" со стороны албанцев проходят и их оппоненты: Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, у PDK 22,4% голосов, а также умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) с 20,1% поддержки избирателей. Избирательный ценз в 5%, преодолеет с 7,6% голосов "Альянс за будущее Косово" "экс-премьера" и бывшего полевого командира Освободительной армии Косово Рамуша Харадиная, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО.Данные по партиям сербского и других нацменьшинств не приводятся.
https://ria.ru/20250207/tramp-1998014560.html
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в мире, косово, белград (город), гаага, альбин курти, хашим тачи, нато, сербия
В мире, Косово, Белград (город), Гаага, Альбин Курти, Хашим Тачи, НАТО, Сербия
На парламентских выборах в Косово лидирует партия "премьера" Курти

Exit poll: на выборах в Косово лидирует партия премьера Курти с 38,2 процента

© AP Photo / Visar KryeziuАльбин Курти
Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Visar Kryeziu
Альбин Курти. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. На выборах в "парламент" в самопровозглашенной республике Косово с 38,2% голосов лидирует радикальное движение "Самоопределение" премьера Альбина Курти, известное трениями с Белградом и жесткой позицией в отношении косовских сербов, свидетельствуют данные exit poll телеканала Klan Kosova.
Избирательные участки закрылись на выборах в самопровозглашенной республике Косово в 19.00 (21.00 мск).
На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в воскресенье правом голоса обладали около 2 миллионов человек. Волеизъявление проходило без значимых инцидентов, косовоалбанская полиция задержала двух избирателей за фотографирование своего бюллетеня. За 120 мест в "заксобрании" Косово боролись 28 партий и движений.
Вид на столицу Косово - Приштину - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Спецпосланник Трампа заявил о низком уровне отношений с Косово
7 февраля, 16:35
Согласно данным exit poll телеканала, движение "Самоопределение" (VV), известное радикально антисербской позицией, получает 38,2% голосов.
Помимо "Самоопределения" в "парламент" со стороны албанцев проходят и их оппоненты: Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, у PDK 22,4% голосов, а также умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) с 20,1% поддержки избирателей. Избирательный ценз в 5%, преодолеет с 7,6% голосов "Альянс за будущее Косово" "экс-премьера" и бывшего полевого командира Освободительной армии Косово Рамуша Харадиная, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО.
Данные по партиям сербского и других нацменьшинств не приводятся.
Лидер радикального косовско-албанского движения Самоопределение Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия
5 февраля, 00:58
 
В миреКосовоБелград (город)ГаагаАльбин КуртиХашим ТачиНАТОСербия
 
 
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