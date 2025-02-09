На парламентских выборах в Косово лидирует партия "премьера" Курти
Exit poll: на выборах в Косово лидирует партия премьера Курти с 38,2 процента
© AP Photo / Visar KryeziuАльбин Курти
© AP Photo / Visar Kryeziu
Альбин Курти. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. На выборах в "парламент" в самопровозглашенной республике Косово с 38,2% голосов лидирует радикальное движение "Самоопределение" премьера Альбина Курти, известное трениями с Белградом и жесткой позицией в отношении косовских сербов, свидетельствуют данные exit poll телеканала Klan Kosova.
Избирательные участки закрылись на выборах в самопровозглашенной республике Косово в 19.00 (21.00 мск).
На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в воскресенье правом голоса обладали около 2 миллионов человек. Волеизъявление проходило без значимых инцидентов, косовоалбанская полиция задержала двух избирателей за фотографирование своего бюллетеня. За 120 мест в "заксобрании" Косово боролись 28 партий и движений.
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Согласно данным exit poll телеканала, движение "Самоопределение" (VV), известное радикально антисербской позицией, получает 38,2% голосов.
Помимо "Самоопределения" в "парламент" со стороны албанцев проходят и их оппоненты: Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, у PDK 22,4% голосов, а также умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) с 20,1% поддержки избирателей. Избирательный ценз в 5%, преодолеет с 7,6% голосов "Альянс за будущее Косово" "экс-премьера" и бывшего полевого командира Освободительной армии Косово Рамуша Харадиная, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО.
Данные по партиям сербского и других нацменьшинств не приводятся.