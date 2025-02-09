https://ria.ru/20250209/kuleba-1998268656.html

Подписавший документ о мире с отказом от земель не выживет, заявил Кулеба

Подписавший документ о мире с отказом от земель не выживет, заявил Кулеба - РИА Новости, 09.02.2025

Подписавший документ о мире с отказом от земель не выживет, заявил Кулеба

Представитель Киева, который подпишет документ о мире с отказом от НАТО, имеет шансы "выжить", тот, кто откажется от неподконтрольных Украине территорий, может... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T15:37:00+03:00

2025-02-09T15:37:00+03:00

2025-02-09T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Представитель Киева, который подпишет документ о мире с отказом от НАТО, имеет шансы "выжить", тот, кто откажется от неподконтрольных Украине территорий, может быть убит физически или политически, считает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, по его мнению, будет очень сложно найти формулировку для описания территориального вопроса. "Человек, который подпишет документ, условно, которым мы отказываемся от НАТО, у него еще есть шансы выжить физически и политически, а человек, который подпишет договор с отказом от земель, его или убьют, или вынесут из политики", - сказал Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды. При этом он считает, что Киев не должен изменять своим целям – членство в ЕС и НАТО, возвращение к границам от 1991 года – но убежден, что их достижение потребует времени и огромных усилий. "Я вижу чрезвычайно сложной задачу найти формулировки, которые опишут территориальный вопрос таким образом, чтобы это и остановило войну, и при этом не привело к внутренней революции", - отметил Кулеба. Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985519088.html

https://ria.ru/20241129/kuleba-1986521501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, дмитрий кулеба, владимир путин, владимир зеленский, нато, евросоюз