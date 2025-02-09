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Подписавший документ о мире с отказом от земель не выживет, заявил Кулеба - РИА Новости, 09.02.2025
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15:37 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/kuleba-1998268656.html
Подписавший документ о мире с отказом от земель не выживет, заявил Кулеба
Подписавший документ о мире с отказом от земель не выживет, заявил Кулеба - РИА Новости, 09.02.2025
Подписавший документ о мире с отказом от земель не выживет, заявил Кулеба
Представитель Киева, который подпишет документ о мире с отказом от НАТО, имеет шансы "выжить", тот, кто откажется от неподконтрольных Украине территорий, может... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T15:37:00+03:00
2025-02-09T15:37:00+03:00
в мире
россия
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Представитель Киева, который подпишет документ о мире с отказом от НАТО, имеет шансы "выжить", тот, кто откажется от неподконтрольных Украине территорий, может быть убит физически или политически, считает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, по его мнению, будет очень сложно найти формулировку для описания территориального вопроса. "Человек, который подпишет документ, условно, которым мы отказываемся от НАТО, у него еще есть шансы выжить физически и политически, а человек, который подпишет договор с отказом от земель, его или убьют, или вынесут из политики", - сказал Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды. При этом он считает, что Киев не должен изменять своим целям – членство в ЕС и НАТО, возвращение к границам от 1991 года – но убежден, что их достижение потребует времени и огромных усилий. "Я вижу чрезвычайно сложной задачу найти формулировки, которые опишут территориальный вопрос таким образом, чтобы это и остановило войну, и при этом не привело к внутренней революции", - отметил Кулеба. Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985519088.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий кулеба, владимир путин, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Подписавший документ о мире с отказом от земель не выживет, заявил Кулеба

Кулеба считает, что подписавший документ о мире с отказом от НАТО, сможет выжить

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Представитель Киева, который подпишет документ о мире с отказом от НАТО, имеет шансы "выжить", тот, кто откажется от неподконтрольных Украине территорий, может быть убит физически или политически, считает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, по его мнению, будет очень сложно найти формулировку для описания территориального вопроса.
«
"Человек, который подпишет документ, условно, которым мы отказываемся от НАТО, у него еще есть шансы выжить физически и политически, а человек, который подпишет договор с отказом от земель, его или убьют, или вынесут из политики", - сказал Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Кулеба сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине
25 ноября 2024, 10:04
При этом он считает, что Киев не должен изменять своим целям – членство в ЕС и НАТО, возвращение к границам от 1991 года – но убежден, что их достижение потребует времени и огромных усилий.
«
"Я вижу чрезвычайно сложной задачу найти формулировки, которые опишут территориальный вопрос таким образом, чтобы это и остановило войну, и при этом не привело к внутренней революции", - отметил Кулеба.
Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Кулеба заявил о невозможности переломить ход конфликта с Россией
29 ноября 2024, 17:11
 
В миреРоссияУкраинаКиевДмитрий КулебаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
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