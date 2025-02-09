https://ria.ru/20250209/kuban-1998264333.html
На Кубани автобус столкнулся с грузовиком и насмерть сбил его водителя
На Кубани автобус столкнулся с грузовиком и насмерть сбил его водителя - РИА Новости, 09.02.2025
На Кубани автобус столкнулся с грузовиком и насмерть сбил его водителя
Автобус столкнулся с большегрузом в Красноармейском районе Кубани, задавив вышедшего из грузовика водителя, также пострадал один пассажир, сообщили в ГУМВД... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:59:00+03:00
2025-02-09T14:59:00+03:00
2025-02-09T15:03:00+03:00
происшествия
авто
красноармейский район
славянск-на-кубани
volvo ab
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КРАСНОДАР, 9 фев - РИА Новости. Автобус столкнулся с большегрузом в Красноармейском районе Кубани, задавив вышедшего из грузовика водителя, также пострадал один пассажир, сообщили в ГУМВД Кубани. Уточняется, что авария произошла в воскресенье утром на автодороге "Краснодар - Славянск-на-Кубани-Темрюк", когда водитель автобуса King Long наехал на стоящий грузовой Volvo с полуприцепом, а затем наехал на пешехода - водителя большегруза. "В результате ДТП погиб 52-летний водитель грузового Volvo, пострадал 43-летний пассажир автобуса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250208/dtp-1998130072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, красноармейский район, славянск-на-кубани, volvo ab
Происшествия, Авто, Красноармейский район, Славянск-на-Кубани, Volvo AB
На Кубани автобус столкнулся с грузовиком и насмерть сбил его водителя
На Кубани автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб, один пострадал