Рейтинг@Mail.ru
На Кубани автобус столкнулся с грузовиком и насмерть сбил его водителя - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 09.02.2025 (обновлено: 15:03 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/kuban-1998264333.html
На Кубани автобус столкнулся с грузовиком и насмерть сбил его водителя
На Кубани автобус столкнулся с грузовиком и насмерть сбил его водителя - РИА Новости, 09.02.2025
На Кубани автобус столкнулся с грузовиком и насмерть сбил его водителя
Автобус столкнулся с большегрузом в Красноармейском районе Кубани, задавив вышедшего из грузовика водителя, также пострадал один пассажир, сообщили в ГУМВД... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:59:00+03:00
2025-02-09T15:03:00+03:00
происшествия
авто
красноармейский район
славянск-на-кубани
volvo ab
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998264900_1:0:1132:636_1920x0_80_0_0_eb281f3940959d725b93ae16b4667f62.jpg
КРАСНОДАР, 9 фев - РИА Новости. Автобус столкнулся с большегрузом в Красноармейском районе Кубани, задавив вышедшего из грузовика водителя, также пострадал один пассажир, сообщили в ГУМВД Кубани. Уточняется, что авария произошла в воскресенье утром на автодороге "Краснодар - Славянск-на-Кубани-Темрюк", когда водитель автобуса King Long наехал на стоящий грузовой Volvo с полуприцепом, а затем наехал на пешехода - водителя большегруза. "В результате ДТП погиб 52-летний водитель грузового Volvo, пострадал 43-летний пассажир автобуса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250208/dtp-1998130072.html
красноармейский район
славянск-на-кубани
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998264900_171:0:1124:715_1920x0_80_0_0_32081f40223906933786e2505a7b808c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, красноармейский район, славянск-на-кубани, volvo ab
Происшествия, Авто, Красноармейский район, Славянск-на-Кубани, Volvo AB
На Кубани автобус столкнулся с грузовиком и насмерть сбил его водителя

На Кубани автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб, один пострадал

© 23 МВД/TelegramМесто столкновения автобуса и грузовика в Красноармейском районе Кубани
Место столкновения автобуса и грузовика в Красноармейском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© 23 МВД/Telegram
Место столкновения автобуса и грузовика в Красноармейском районе Кубани
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 9 фев - РИА Новости. Автобус столкнулся с большегрузом в Красноармейском районе Кубани, задавив вышедшего из грузовика водителя, также пострадал один пассажир, сообщили в ГУМВД Кубани.
Уточняется, что авария произошла в воскресенье утром на автодороге "Краснодар - Славянск-на-Кубани-Темрюк", когда водитель автобуса King Long наехал на стоящий грузовой Volvo с полуприцепом, а затем наехал на пешехода - водителя большегруза.
«
"В результате ДТП погиб 52-летний водитель грузового Volvo, пострадал 43-летний пассажир автобуса", - говорится в сообщении.
Место ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля в Зольском районе Кабардино-Балкарии. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка
Вчера, 12:39
 
ПроисшествияАвтоКрасноармейский районСлавянск-на-КубаниVolvo AB
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала