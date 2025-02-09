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Над Крымом и акваторией Черного моря сбили украинские БПЛА
Над Крымом и акваторией Черного моря сбили украинские БПЛА - РИА Новости, 09.02.2025
Над Крымом и акваторией Черного моря сбили украинские БПЛА
Дежурные средства ПВО с 19.20 до 19.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря и один над Крымом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T20:37:00+03:00
2025-02-09T20:37:00+03:00
2025-02-09T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 19.20 до 19.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря и один над Крымом, сообщило Минобороны РФ."Девятого февраля с 19.20 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два над акваторией Черного моря и один над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Крымом и акваторией Черного моря сбили украинские БПЛА
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря и один над Крымом