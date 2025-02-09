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Над Крымом и акваторией Черного моря сбили украинские БПЛА

Над Крымом и акваторией Черного моря сбили украинские БПЛА - РИА Новости, 09.02.2025

Над Крымом и акваторией Черного моря сбили украинские БПЛА

Дежурные средства ПВО с 19.20 до 19.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря и один над Крымом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T20:37:00+03:00

2025-02-09T20:37:00+03:00

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специальная военная операция на украине

черное море

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республика крым

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 19.20 до 19.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря и один над Крымом, сообщило Минобороны РФ."Девятого февраля с 19.20 до 19.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два над акваторией Черного моря и один над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250209/logistika-1998292699.html

черное море

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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, россия, вооруженные силы украины, безопасность